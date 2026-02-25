A inicios del mes de marzo 2024, Julián Zucchi protagonizaría unas escenas emitidas por parte de “Amor y Fuego” que luego generarían revuelo y polémica a partir de los abrazos y besos captados junto a Priscila Mateo, reportera en aquel entonces de “Magaly TV, La Firme”. Tras lo sucedido, los dimes y diretes entre el artista argentino y Yiddá Eslava, comenzaron a tornarse más polémicos, y el conflicto parecía no tener final hasta que dos años después, nuevas declaraciones revelan trato cordial como padres.

JULIÁN ZUCCHI REFLEXIONA ACERCA DE VÍNCULO CON YIDDÁ ESLAVA Y REVELA QUE AHORA EXISTE TRATO CORDIAL

Entre disputas legales y señalamientos puntuales, la expareja conformada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi, ha terminado experimentando momentos difíciles que ahora parecen haber quedado en el olvido tras largos años de conflicto.

De acuerdo a declaraciones vertidas para América TV, la relación entre ambos hoy resulta cordial, y según el propio artista argentino, luego de haber hecho un “mea culpa”, resaltando además la importancia de “aceptar en qué se equivoca cada uno”.

“Todos estamos con mucha paz, más tranquilos“, expresaba también un Julián Zucchi mucho más sereno al respecto, y tras largos años de disputa mediática con Yiddá Eslava que incluso llegaron a términos judiciales con hijos de por medio.

Precisamente por el bienestar de ambos es que parecen haber limado asperezas, y generado un trato cordial como padres tras acusaciones mutuas iniciadas con el recordado ‘ampay’ emitido por parte de “Amor y Fuego” hace dos años.

ESTO RESPONDÍA JULIÁN ZUCCHI TRAS SER ACUSADO DE INFIEL POR PARTE DE YIDDÁ ESLAVA

Un nuevo lío mediático vinculado a personajes del mundo del entretenimiento, causaba polémica en medios de farándula luego del ‘ampay’ protagonizado por parte de Julián Zucchi y una de las reporteras de “Magaly TV, La Firme” llamada Priscila Mateo, que a su vez propiciaría la fuerte reacción de Yiddá Eslava acusándolo de infiel a nivel nacional.

El escándalo desatado, también, en redes sociales, nació a partir de la confesión realizada por la también actriz peruana luego de las imágenes que emitiera “Amor y Fuego”, y donde se le observa a su expareja besándose con la ahora exintegrante del equipo de trabajo que lidera Magaly Medina.

Tras lo sucedido y emitido a nivel nacional, Yiddá Eslava salió a arremeter contra la nueva relación que estaba iniciando Julián Zucchi, dejando entrever que se conocen desde hace mucho tiempo, y posteriormente asegurando que él le fue infiel mientras estaban juntos todavía.

Ante las acusaciones, el también creador del exitoso “Sí, Mi Amor” refirió en contacto con “Magaly TV, La Firme”, que todo se debe a una malinterpretación en un periodo de crisis intensa vivida como pareja y transcurrida a partir del viaje llevado a cabo hacia Argentina.

“En ese momento yo no pude ni tener una infidelidad, solo verme con una amiga”, manifestó Julián Zucchi luego de que Yiddá Eslava lo acusara de infiel, asegurando además que “son versiones distintas”.

Según el actor argentino involucrado en este lío mediático, su expareja tomó de mala forma que en aquella oportunidad, él se encontrara con otra mujer estando solo en Argentina, y por ese motivo lo tildaba de tal forma.

Asimismo, y a continuación, reveló que Yiddá Eslava conocía todos sus movimientos debido a la localización conectada entre dispositivos, cuyo sistema es conocido mundialmente como GPS, razón por la cual terminó de acusarlo de infiel vía “Amor y Fuego”.

DE ESTA MANERA YIDDÁ ESLAVA REVELABA PÚBLICAMENTE QUE JULIÁN ZUCCHI LE HABRÍA SIDO INFIEL

“Amor y Fuego” se encargó de emitir el video donde Julián Zucchi y Priscila Mateo, reportera de “Magaly TV, La Firme”, aparecen juntos y besándose en un club nocturno, y algunos días haría lo propio lanzando el testimonio de Yiddá Eslava, quien lo acusaba de haberla traicionado en Argentina.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel”, reveló la ex “Combate” admitiendo que lo descubrió, pero decidió callar por el bienestar de sus hijos en común.

Entre lágrimas, dijo que tras encontrar evidencias de la infidelidad de Julián Zucchi, “claramente se rompió el vínculo de amigos, y de pareja”, decidiendo también evitar comentarlo en su momento por el cariño que le tenía.

Cabe resaltar, que la tercera en discordia, de acuerdo a lo manifestado por Yiddá Eslava, no es la reportera de “Magaly TV, La Firme”, Priscila Mateo, “ella no se metió en mi relación”, y muy por el contrario de lo que se especulaba, terminaba deseándole lo mejor.