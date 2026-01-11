Yiddá Eslava: Rechazan medidas de protección contra Julián Zucchi

Un juzgado peruano rechazó la solicitud de medidas de protección que la actriz Yiddá Eslava presentó en contra de Julián Zucchi, su expareja, determinando además el archivo definitivo del proceso legal. La medida fue comunicada oficialmente por el Estudio Paredes Abogados, que representa al actor argentino.

La resolución indica que la petición de Eslava no fue aceptada porque no se acreditó una situación de riesgo real ni actual que justificara la adopción de medidas cautelares a favor de la actriz, sus dos hijos o la niñera de los menores. El juzgado consideró que las imputaciones formuladas carecían de sustento probatorio.

El fallo cierra un proceso que se extendió durante meses y que estuvo marcado por acusaciones cruzadas, denuncias y amplia exposición mediática desde que la expareja protagonizó un incidente en plena vía pública que derivó en constancias policiales en 2024.

Juzgado deja sin efecto las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi.

La decisión fue destacada por el entorno de Julián Zucchi, que celebró la resolución en redes sociales y señaló que la sentencia representa un respaldo ante los señalamientos que, según sus defensores, afectaron su imagen profesional y reputación.

Hasta el momento, ni Yiddá Eslava ni Julián Zucchi han emitido declaraciones públicas sobre la resolución que archiva el caso.

Yiddá Eslava asegura haber grabado una confesión de infidelidad de Julián Zucchi: "Tengo las pruebas". (Foto: Instagram Yiddá Eslava)

Este desenlace judicial se produce en un contexto donde la expareja ha protagonizado disputas públicas por la tenencia y régimen de visitas de sus hijos desde su separación tras una larga relación.