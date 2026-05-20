Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Una nueva historia de amor? Captan a Carlos Alcántara junto a Yiddá Eslava en discoteca | Composición EC: @cachinalcantara / @yiddaeslavap
¿Una nueva historia de amor? Captan a Carlos Alcántara junto a Yiddá Eslava en discoteca | Composición EC: @cachinalcantara / @yiddaeslavap
Por José Templo

Las recientes imágenes de Carlos Alcántara y Yiddá Eslava compartiendo una salida nocturna en una conocida discoteca de Miraflores han despertado una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. El popular actor peruano, quien atraviesa una nueva etapa de soltería tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, fue visto ingresando al local junto a la exchica reality, despertando especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, declaraciones previas de Yiddá Eslava ya habían dejado entrever cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el actor y las razones por las que suelen coincidir en este tipo de encuentros sociales. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la relación que mantienen los artistas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.