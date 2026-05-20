Las recientes imágenes de Carlos Alcántara y Yiddá Eslava compartiendo una salida nocturna en una conocida discoteca de Miraflores han despertado una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. El popular actor peruano, quien atraviesa una nueva etapa de soltería tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, fue visto ingresando al local junto a la exchica reality, despertando especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, declaraciones previas de Yiddá Eslava ya habían dejado entrever cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el actor y las razones por las que suelen coincidir en este tipo de encuentros sociales. A continuación, te contamos qué se sabe sobre la relación que mantienen los artistas.

¿EXISTE UN ROMANCE ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y YIDDÁ ESLAVA?

Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Carlos Alcántara y Yiddá Eslava surgieron a raíz de las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se ve a ambos artistas compartiendo una salida nocturna en una conocida discoteca de Miraflores el pasado 17 de mayo.

No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que exista un vínculo amoroso. Por el contrario, la actriz ya había explicado anteriormente que la cercanía entre ambos se debe principalmente a una amistad que nació gracias a su gusto por la salsa.

¿QUÉ DIJO YIDDÁ ESLAVA SOBRE SU CERCANÍA CON ‘CACHÍN’?

Antes de que se difundieran las imágenes de la salida nocturna, Yiddá Eslava ya había hablado públicamente sobre la relación que mantiene con el actor. En declaraciones brindadas para la revista ‘Inédito’, la exchica reality descartó que estén ocultando una relación sentimental y aseguró que ambos simplemente disfrutan compartir momentos de diversión.

“Si tú estás en una discoteca, estás libre, relajado, no es un ampay”, comentó la actriz, dejando en claro que no considera que las imágenes muestren algo comprometedor. Además, defendió la actitud del actor frente a las críticas que ha recibido por sus constantes salidas con mujeres tras su separación.

¿YIDDÁ ESLAVA ADELANTÓ MÁS SALIDAS CON CARLOS ALCÁNTARA?

Yiddá Eslava también adelantó que las apariciones públicas junto a Carlos Alcántara probablemente continuarán en el futuro. Según explicó, ambos suelen coincidir en reuniones y espacios donde la salsa es protagonista, ya que comparten la misma afición por el baile y la música.

“Nos van a seguir viendo bailando salsa, porque somos salseros los dos”, expresó la actriz, quien además aseguró que entre ambos se está formando “una linda amistad”. Estas declaraciones reforzaron la idea de que el vínculo que mantienen estaría alejado de cualquier relación amorosa, según informa el diario La República.

Yiddá Eslava aclara vínculo con Carlos Alcántara luego de salida nocturna. (Foto: Instagram/@yiddaeslavap)

¿QUÉ MOMENTO PERSONAL ATRAVIESA CARLOS ALCÁNTARA?

Desde que se conoció el final de su relación con Jossie Lindley, el actor ha sido captado en distintas reuniones sociales acompañado de diversas mujeres, situación que constantemente genera especulaciones sobre posibles romances. A ello se suma el interés del público por conocer más sobre la nueva etapa personal del popular ‘Cachín’.

Además de sus apariciones en eventos y fiestas, también se comenta que el actor y Yiddá Eslava coinciden por proyectos vinculados al regreso de “La Gran Sangre”, producción que marcó una etapa importante en la televisión peruana.

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