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Resumen

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Falleció Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara. (Foto: Archivo El Comercio)
Falleció Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Leslie A. Galván

Para la tierna y abnegada madre de Carlos Alcántara, él era un “muchacho de miércoles” cuando la sacaba de sus casillas. La expresión pertenecía a ese lenguaje de siempre en la casa del barrio Mirones, el que Rosa Isabel Vilar Bazay nunca dejó y donde durante años compartió con sus tres hijos, Carlos, José y Fernando. Varias escenas de la maternidad de ‘Doña Chavela’, como la llamaban, se trasladaron al escenario y luego al cine bajo el título “Asu mare”. Ella fue la base artística del actor, quien lamenta su pérdida.

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