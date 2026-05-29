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Carlos Alcántara rompió su silencio luego de ser captado de fiesta con diversas mujeres. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
Carlos Alcántara rompió su silencio luego de ser captado de fiesta con diversas mujeres. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
Por Redacción EC

Carlos Alcántara rompió su silencio luego de varias semanas de ser captado bailando hasta altas horas de la noche con diversas mujeres. El actor declaró que ha sufrido un duro golpe emocional tras su separación de Jossie Lindley y que ahora intenta enfocarse en sus proyectos y su rol como padre.

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