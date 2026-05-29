Carlos Alcántara rompió su silencio luego de varias semanas de ser captado bailando hasta altas horas de la noche con diversas mujeres. El actor declaró que ha sufrido un duro golpe emocional tras su separación de Jossie Lindley y que ahora intenta enfocarse en sus proyectos y su rol como padre.

En una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, el actor y jurado de “Yo soy grandes batallas” habló tras ser captado en más de una oportunidad bailando con mujeres en discotecas y asistiendo a varias fiestas.

“Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho, es doloroso… Yo tengo derecho a decidir con mi vida lo que quiero hacer”, inició diciendo el popular ‘Cachin’.

Carlos Alcántara rompió su silencio luego de ser captado de fiesta con diversas mujeres. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")

“Siempre disfruto cualquier momento que tenga para bailar… un salsódromo, una discoteca electrónica, música negra, música criolla”, agregó al hablar de su nuevo estilo de vida social tras su separación.

Asimismo, Carlos Alcántara negó que viva de fiesta cada noche. “Por eso es que me ven por ahí bailando, pero no es todos los días como ustedes suelen decir… Pareciera que todos los días estoy de rumba, pero no, no es así”, precisó.

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Sobre los comentarios en torno a su nuevo estilo de vida, el actor que da vida al ‘Dragón’ en “La gran sangre” aclaró que no le incomoda que hablen de él; sin embargo, le desagrada que le atribuyan actitudes o comportamientos falsos.

Carlos Alcántara rompió su silencio luego de ser captado de fiesta con diversas mujeres. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")

“A mí no me molesta que comenten de lo que yo hago… lo que no me gusta, creo que a nadie le gusta, es que digan lo que no es, que inventen cosas. Yo tengo derecho a decidir con mi vida lo que quiero hacer”, aclaró el popular actor de cine y televisión.