Las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara compartiendo juntos durante un reciente concierto generaron una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Los videos difundidos mostraban a ambos caminando tomados de la mano, conversando muy de cerca e incluso compartiendo gestos de confianza que rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación sentimental. Ante la repercusión que tuvieron las imágenes y las distintas versiones que comenzaron a circular, la conductora de televisión decidió pronunciarse públicamente para aclarar qué tipo de vínculo mantiene actualmente con el actor y comediante peruano. Además, recordó cómo nació la amistad que los une desde hace más de dos décadas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO LAURA HUARCAYO SOBRE SU VÍNCULO CON CARLOS ALCÁNTARA?

Laura Huarcayo negó que exista una relación sentimental con Carlos Alcántara y aseguró que entre ambos solo hay una amistad construida desde hace muchos años. La presentadora explicó que asistieron al concierto acompañados por más personas y descartó que hayan ido solos.

“Fuimos en grupo. Nos gustó. Llegamos un poco tarde, pero muy bonito”, comentó ante las cámaras de América Espectáculos para poner fin a los rumores que empezaron tras difundirse las imágenes del evento.

¿QUÉ COMENTÓ LAURA HUARCAYO SOBRE LA AMISTAD QUE HA MANTENIDO CON CARLOS ALCÁNTARA?

La conductora recordó que la relación amical con el protagonista de “Asu Mare” comenzó cuando ambos coincidieron en el programa “Lima Limón”, espacio televisivo en el que iniciaron una etapa importante de sus carreras.

“Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversamos que tanto tiempo ha pasado y tantas cosas nos han pasado”, expresó Huarcayo al referirse al fuerte vínculo que mantiene con el comediante.

Asimismo, aseguró que siempre disfruta compartir momentos con él y dejó claro que el aprecio que siente por Alcántara no tiene relación con un supuesto romance. “Siempre es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, señaló.

¿POR QUÉ SURGIERON LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y LAURA HUARCAYO?

Las especulaciones crecieron luego de que el programa “Magaly TV La Firme” difundiera imágenes donde ambos aparecen caminando juntos y tomados de la mano dentro del Estadio Nacional durante el concierto de Ed Sheeran, llevado a cabo el último miércoles 20 de mayo.

En otros momentos del video también se observa a Carlos Alcántara abrazando de la cintura a Laura Huarcayo mientras conversaban con personas que se acercaban a saludarlos y tomarse fotografías.

La situación generó comentarios debido a que actualmente los dos se encuentran solteros. Semanas atrás, el actor confirmó el fin de su relación con Jossie Lindley tras 30 años, mientras que Huarcayo terminó su matrimonio con Dimitri Karagounis en 2020.

La conductora Magaly Medina deslizó la posibilidad de que toda la situación pudiera formar parte de una estrategia mediática para llamar la atención pública, según informa RPP.

¿QUÉ DIJO CARLOS ALCÁNTARA ANTE LAS CRÍTICAS POR SUS SALIDAS CON DISTINTAS MUJERES?

Tras ser captado en distintas reuniones, discotecas y conciertos acompañado de distintas mujeres, Carlos Alcántara decidió romper su silencio y responder a las críticas que ha recibido en redes sociales por la manera en la que vive su soltería luego de separarse de Jossie Lindley.

En una reciente entrevista en el pódcast ‘Sin + que decir’, el actor peruano aseguró que muchas personas opinan sobre su vida privada sin conocer el proceso emocional que atravesó tras el fin de su matrimonio y cuestionó a quienes consideran que, por su edad, debería mantener un perfil más reservado o alejado de las salidas nocturnas.

“¿Cómo te va a afectar que alguien dentro de una ignorancia (…) me diga cosas que ni siquiera me conoce?”, comentó el artista. “¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?”, añadió.

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