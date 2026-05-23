Por Redacción EC

Las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara compartiendo juntos durante un reciente concierto generaron una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Los videos difundidos mostraban a ambos caminando tomados de la mano, conversando muy de cerca e incluso compartiendo gestos de confianza que rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación sentimental. Ante la repercusión que tuvieron las imágenes y las distintas versiones que comenzaron a circular, la conductora de televisión decidió pronunciarse públicamente para aclarar qué tipo de vínculo mantiene actualmente con el actor y comediante peruano. Además, recordó cómo nació la amistad que los une desde hace más de dos décadas. A continuación, te contamos qué dijo.

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