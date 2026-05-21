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El actor y la presentadora están solteros tras haber finalizado sus matrimonios en 2026 y 2020, respectivamente. | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
El actor y la presentadora están solteros tras haber finalizado sus matrimonios en 2026 y 2020, respectivamente. | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El actor Carlos Alcántara y la conductora de televisión Laura Huarcayo fueron captados muy juntos y de la mano durante el concierto del británico Ed Sheeran, realizado el miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional de Lima.

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