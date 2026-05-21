De acuerdo con el adelanto de ‘Magaly TV’, ambos artistas asistieron al concierto solos, sin compañía adicional, y luego tuvieron momentos donde conversaban al oído, tomándose fotografías con los fanáticos que se acercaron a saludarlos.
Carlos y Laura compartieron fotos juntos en sus redes sociales, donde la conductora de ‘Mande quien mande’ afirmó haberla pasado bien durante el show. No obstante, videos muestran al actor sujetándola por la cintura, sugiriendo una posible relación.
Este acercamiento se produce tras la separación del intérprete de Jossie Lindley, luego de más de 30 años casados, mientras Huarcayo permanece soltera desde 2020, tras su ruptura con el empresario Dimitri Karagounis.
Entre el humorista de 61 años y la presentadora de 50 existe una relación amical de larga data, originada cuando compartieron la conducción del programa “Lima Limón” en América Televisión, en la primera década del 2000.
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