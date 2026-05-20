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La 'influencer' es hija de los actores Christian Meier y Marisol Aguirre | Foto: Instagram / Composición EC
La 'influencer' es hija de los actores Christian Meier y Marisol Aguirre | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El pasado martes, Magaly Medina celebró que la ‘influencer’ Gia Meier, hija del actor y cantante Christian Meier, haya tenido éxito como panelista de ‘Zaca TV’, donde ha sido bien recibida por los fanáticos del espacio digital, donde comparte mesa con Giacomo y Doménico Benavides, Andrea Noriega y Mafe Delgado.

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