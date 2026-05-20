El pasado martes, Magaly Medina celebró que la ‘influencer’ Gia Meier, hija del actor y cantante Christian Meier, haya tenido éxito como panelista de ‘Zaca TV’, donde ha sido bien recibida por los fanáticos del espacio digital, donde comparte mesa con Giacomo y Doménico Benavides, Andrea Noriega y Mafe Delgado.

Durante su programa en ATV, Medina sostuvo que la también modelo tiene un humor ingenioso que le permitió conectar rápidamente con el público joven.

La presentadora afirmó que la creadora de contenido posee un humor ingenioso que le ha permitido capturar y conectar de manera inmediata con un sector del público digital que valora su naturalidad y espontaneidad frente a las cámaras.

Medina resaltó el perfil de Gia para asimilar los comentarios negativos en Internet, señalando que “empezó ahí y de pronto ha conseguido cierta figuración, porque parece no afectarle las críticas, toma todo con mucho sentido del humor”.

(Foto: archivo personal)

Christian Meier orgulloso de su hija Gia

Por su parte, el actor Christian Meier apoyó el desempeño de su hija en la plataforma de ‘streaming’, donde ganó más de 100 000 suscriptores en su primera semana.

“Ha sido algo muy bonito ver cómo la gente la ha absorbido inmediatamente, cómo la quieren, cómo su fanaticada se ha incrementado”, declaró el artista en ‘Más Espectáculos’, quien atribuyó dicho impacto al carácter sociable, honesto y desinhibido de Gia.

Jazmín Pinedo aclara que sus comentarios no iban dirigidos a Jota Benz, sino a la producción de Esto es Guerra y a las reglas del programa. En su respuesta, pide que lo regresen al programa y afirma que solo se defendió ante el cruce mediático.

Gia culminó sus estudios profesionales de Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres, periodo en el que realizó prácticas en pasarelas europeas como la Madrid Fashion Week.

Su retorno al país coincidió con la renovación del elenco de Zaca TV, anteriormente conformado por Miranda Capurro, Andrea del Águila Salinas y Michelle Onetto.

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