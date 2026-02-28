Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tema explora los vínculos románticos actuales y cuenta con la autoría de la propia Capurro, en colaboración con los compositores Beto Gómez y Uawa | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Miranda Capurro, influencer peruana, lanzó este miércoles su primer sencillo, “Otra mitad”, marcando su debut musical. Con 330,000 seguidores, la canción es el adelanto de su EP en pop urbano.

