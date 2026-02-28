Miranda Capurro, influencer peruana, lanzó este miércoles su primer sencillo, “Otra mitad”, marcando su debut musical. Con 330,000 seguidores, la canción es el adelanto de su EP en pop urbano.

El lanzamiento, producido por Paulo César Morales, fue compuesto por Capurro, junto a Beto Gómez y Uawa. Según la ficha técnica del proyecto, la temática aborda las relaciones sentimentales una perspectiva actual.

“‘Otra mitad’ es la apertura de un EP que viene en camino para reflejar una evolución sonora, combinando frescura urbana con una interpretación vocal que transmite intensidad”, detalla un comunicado de prensa de la cantante.

El estreno incluye un video dirigido por Rubí del Talismán, grabado en formato cinematográfico en locaciones en las afueras de Lima. Así, el material presenta secuencias coreográficas con actores y bailarines profesionales.

El sencillo “Otra mitad” ya se encuentra disponible en los catálogos de Spotify y YouTube.

VIDEO RECOMENDADO: