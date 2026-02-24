Imágenes exclusivas difundidas por el programa de espectáculos "Magaly TV: La Firme" muestran a la conductora de noticias reunida con Adrián Villar, hijo de su pareja, pocas horas después de que este atropellara y causara la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano.

El encuentro, registrado por cámaras de seguridad el pasado 18 de febrero a las 3:00 a.m., aproximadamente cuatro horas después del siniestro en la avenida Camino Real, San Isidro, muestra a Linares junto a Villar y a la actual pareja de la periodista, quien es padre del joven investigado.

La grabación obtenida por el programa Magaly TV muestra a Linares visiblemente preocupada, frotándose la cabeza. A su lado están Villar y su padre, quien no deja de hablar por teléfono. Minutos después, llega el personal motorizado municipal.

Este hallazgo pone en duda el comunicado de Linares, quien intentó distanciarse del caso al señalar que, aunque el vehículo estaba a su nombre, ya no le pertenecía desde septiembre. En su pronunciamiento, la periodista evitó identificar al conductor, refiriéndose a él como una “tercera persona”.