Este hallazgo refutaría el comunicado de Linares, quien intentó desvincularse del caso al afirmar que, aunque el vehículo estaba a su nombre, ya no le pertenecía desde septiembre pasado | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Imágenes exclusivas difundidas por el programa de espectáculos "Magaly TV: La Firme" muestran a la conductora de noticias reunida con Adrián Villar, hijo de su pareja, pocas horas después de que este atropellara y causara la muerte de la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano.

