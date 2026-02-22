Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’. (Foto: Difusión)
Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luego que Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció su intención de divorciarse de Monserrat Seminario, la aún esposa del cómico rompió su silencio y dijo sentirse decepcionada de él.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’
Farándula

Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’

Pietro Sibille celebra el regreso de ‘La Gran Sangre’: “Es un sueño que estoy cumpliendo”
Farándula

Pietro Sibille celebra el regreso de ‘La Gran Sangre’: “Es un sueño que estoy cumpliendo”

Isabella Ladera muestra el video del momento en que se entera de su segundo embarazo
Farándula

Isabella Ladera muestra el video del momento en que se entera de su segundo embarazo

Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez
Farándula

Jefferson Farfán pidió la tenencia compartida de su hija con Darinka Ramírez