Monserrat Seminario responde de forma tajante al anuncio de divorcio de ‘Melcochita’

Luego que Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció su intención de divorciarse de Monserrat Seminario, la aún esposa del cómico rompió su silencio y dijo sentirse decepcionada de él.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Seminario aseguró que siente “decepción” al enterarse que su esposo tiene la intención de separarse de ella luego de 17 años de matrimonio.

“Decepción. Sé que están haciéndome la ‘camita’, sé la jugada de las personas que están metidas, hasta me están siguiendo… Lo que me fastidia es que esté dejando de lado a Constanza (su hija mayor)”, dijo Seminario al citado medio.

Cómico ya no quiere seguir con Monserrat. (Fuente: América Hoy)

“Él está diciendo que solamente tiene dos hijas. Los problemas son de adultos, pero no tiene por qué meter a los niños y dejarla de lado, prácticamente no le quiere pagar ni estudios, ni nada. Si nos vamos a separar, tiene que darles a las tres, no solamente a Esperanza y Cecilia”, agregó.

Sobre los rumores en torno a una presunta infidelidad, Monserrat Seminario aclaró que sí existió una situación, pero fue hace varios años atrás, cuando estaban separados.

“Eso no ha sido recién, fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él, quise rehacer mi vida. Pero le están haciendo creer que eso es reciente y si les cree, pues que lo haga”, precisó.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

“Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como hombre porque se deja manipular por unos ‘manganzones’ que nunca se preocupan por él. Cuando estuvo con neumonía, me la pasé con él en el hospital ocho días sin dormir, igual con lo del accidente, sentada en la comisaría, ¿quién le pagó los dos abogados? Eso no se acuerda”, añadió.