Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”

Melcochita anuncia que se divorciará de Montserrat Seminario porque ya no hay amor en su relación. (Foto: GEC)
Tras haberse disculpado con Monserrat Seminario luego de acusarla de haberse acabado su dinero, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció que se divorciará de la madre de sus hijas, con quien estuvo casado más de 17 años.

