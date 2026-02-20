Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”

Tras haberse disculpado con Monserrat Seminario luego de acusarla de haberse acabado su dinero, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció que se divorciará de la madre de sus hijas, con quien estuvo casado más de 17 años.

En una reciente entrevista con “América Hoy”, Melcochita habló desde Estados Unidos y reveló los motivos que lo impulsaron a tomar esta radical decisión.

Según contó Villanueva, la relación con Monserrat Seminario ya no era la misma desde hace varios meses. Además, aclaró que ya no existía amor entre ellos.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

“Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, dijo el también sonero al citado programa.

“¿Está desilusionado?”, fue la pregunta de la reportera de “América Hoy”, a lo que Melcochita respondió: “Por supuesto, me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”.

Asimismo, Melcochita aseguró que seguirá trabajando para que a sus hijas con Monserrat Seminario no les falte nada; sin embargo, a su ahora expareja la dejaría fuera de este beneficio económico.

“Voy a pagar la casa, ver a las bebes, todo lo que se trata de mis hijas, comida, no les va a faltar nada, pero a ella (Monserrat) no le voy a dar”, precisó Melcochita en su contundente declaración.