Melcochita anuncia que se divorciará de Monserrat Seminario: “No hay cariño como antes”

Tras haberse disculpado con Monserrat Seminarioluego de acusarla de haberse acabado su dinero, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció que se divorciará de la madre de sus hijas, con quien estuvo casado más de 17 años.
En una reciente entrevista con “América Hoy”, Melcochita habló desde Estados Unidos y reveló los motivos que lo impulsaron a tomar esta radical decisión.
Según contó Villanueva, la relación con Monserrat Seminario ya no era la misma desde hace varios meses. Además, aclaró que ya no existía amor entre ellos.
“Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, dijo el también sonero al citado programa.
“¿Está desilusionado?”, fue la pregunta de la reportera de “América Hoy”, a lo que Melcochita respondió: “Por supuesto, me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”.