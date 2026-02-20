Jefferson Farfán demandó a Darinka Ramírez para obtener la tenencia compartida de su hija

Jefferson Farfán se ve envuelto en una nueva polémica legal. Esta vez, la ‘Foquita’ presentó una demanda contra Darinka Ramírez, madre de su última hija, para solicitar la tenencia compartida de la menor.

En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, Ramírez señaló que el exfutbolista nacional le interpuso una demanda para solicitar la tenencia compartida de su hija. El proceso legar fue admitido el 13 de febrero.

“De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, declaró Ramírez.

Darinka Ramírez se quiebra tras la demanda de Jefferson Farfán y la solicitud de tenencia compartida de su hija.

Ante este hecho, Darinka Ramírez manifestó su preocupación por el interés de la ‘Foquita’ de llevar a su hija a un entorno al que no está familiarizada. Asimismo, el exfutbolista también habría solicitado reducir la pensión de alimentos.

“Él no es ese padre presente, en su casa hay fiestas, no me parece que es un ambiente para mi hija. Mi miedo es por mi hija, es una niña de 3 años. No me quería pasar del colegio, siempre ha sido mezquino, tengo preocupación que se puedan llevar a mi hija”, señaló.

“No hay un régimen de visitas, es lo que le he estado pidiendo siempre mediante abogados, pero nunca quiso pactar un régimen de visitas. Solo en algunas ocasiones especiales (ha visto a su hija), pero mi hija no se ha quedado en su casa, no convive con él”, agregó Darinka Ramírez.