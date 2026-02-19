Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa por su bajo rating. (Foto: Captura de video)
Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa por su bajo rating. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Magaly Medina sigue siendo noticia por el bajo rating de su programa, hecho que ha generado una gran cantidad de reacciones de diversas figuras del espectáculo. La más reciente llegó de parte de Andrea Llosa; sin embargo, la ‘Urraca’ no se quedó callada y respondió.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”
Farándula

Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”

Samahara Lobatón descarta retomar su relación con Youna: “No voy a regresar con nadie”
Farándula

Samahara Lobatón descarta retomar su relación con Youna: “No voy a regresar con nadie”

Maju Mantilla sugiere posible reconciliación con Gustavo Salcedo: “Todo puede pasar”
Farándula

Maju Mantilla sugiere posible reconciliación con Gustavo Salcedo: “Todo puede pasar”

Suheyn Cipriani llora y asegura que no le guarda rencor a Macarius: “Nos hemos querido tanto”
Farándula

Suheyn Cipriani llora y asegura que no le guarda rencor a Macarius: “Nos hemos querido tanto”