Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”

Magaly Medina sigue siendo noticia por el bajo rating de su programa, hecho que ha generado una gran cantidad de reacciones de diversas figuras del espectáculo. La más reciente llegó de parte de Andrea Llosa; sin embargo, la ‘Urraca’ no se quedó callada y respondió.

En la última emisión de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos utilizó algunos minutos de su espacio para aclarar que sus cifras en 2025 fueron distintas a las que Llosa mostró en sus redes sociales.

Como se recuerda, Andrea Llosa mostró en sus redes sociales el rating que su programa obtuvo en noviembre del 2025, comprobando que logró entre 6 y 7 puntos; sin embargo, también mostró que el programa de Magaly Medina no mantenía dicho puntaje e incluso se reducía.

“Hay otras angurrientas de tener algo, que siempre disparan a ver si alguna les contesta. La mentira que se está diciendo una y otra vez, hay gente ignorante que se las cree. Ahora todo el mundo habla de mi rating, a mí no me den por muerta”, dijo la periodista de forma irónica.

Por su parte, Magaly Medina reveló en su programa que Andrea Llosa solo compartió las cifras que su programa obtenía los últimos 3 minutos, lo que no refleja la cifra real del rating.

“Ahora el colchón me ganaba, ¿3 minutos definen un programa de 1 hora y 20 minutos?, yo les quiero contar que en televisión no se minen por 3 minutos tu éxito, no señor, se miden por una hora. Hay que hablar con resultados, no con mentiras", declaró.

“No hay que engañar, no me vengan a manipular, los programas se definen por cifras. Si ella fuera exitosa, seguiría aquí, la hubieran perseguido para que firme el contrato. Yo no soy la dueña de este canal y no defino eso. A mí háblenme con resultados generales, si tú eres exitoso ningún canal de televisión te deja ir”, añadió.