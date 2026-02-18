“Me están enseñando a caminar”: Laura Spoya cuenta detalles de su recuperación tras accidente

Después del grave accidente vehicular que sufrió el 12 de febrero, la modelo e influencer peruana Laura Spoya compartió detalles sobre su recuperación, asegurando que “ya se encuentra fuera de peligro” tras una lesión en las vértebras.

En una comunicación con sus compañeros del pódcast "La Manada", Mario Irivarren y Gerardo Pe’, Spoya confirmó que la intervención quirúrgica fue exitosa, aunque el camino hacia la rehabilitación será prolongado.

“Hoy en la mañana me vinieron a limpiar las heridas, tengo seis huecos en la espalda, con mis seis clavos. Soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro” , relató la exfigura de Panamericana TV.

Para luego agregar: “Me están enseñando a caminar”, añadiendo que espera recibir el alta médica en los próximos días, dependiendo de cómo reaccione su organismo a la medicación necesaria para evitar el rechazo de los materiales quirúrgicos.

Más allá de lo físico, Spoya manifestó encontrarse vulnerable debido a la exposición del caso y los comentarios que pusieron en duda la gravedad de su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Emocionalmente estoy mal. No ha habido ni un gramo de respeto, de empatía. Hay gente que no comprende por qué he estado en UCI, no entienden la complejidad de la lesión que tuve”, remarcó.

¿Resultados de dosaje etílico de Laura Spoya fueron manipulados?

Paralelamente, "Amor y Fuego" difundió el certificado del dosaje etílico practicado a Spoya, el cual arrojó 0.20 g/l. Sin embargo, la validez de esta cifra ha sido cuestionada por especialistas.

Según los registros de las cámaras de seguridad, el accidente ocurrió a las 03:35 a. m., pero la muestra de sangre no fue extraída sino hasta las 06:35 a. m., tres horas después del impacto.

El doctor en ciencia criminalística, Danny Humpire Molina, entrevistado por el programa, explicó que, según la regresión de Widmark, empleado para estimar la concentración de alcohol en un momento anterior, los resultados de Spoya serían diferentes.

“Si el accidente fue a las 03:35 a.m. y el dosaje se le practica a las 06:35 a.m., donde arroja 0.20, cuando se hace la regresión nos arrojaría 0.65 g/l”, precisó Humpire.

Según el especialista, esto pondría a la conductora por encima del límite legal de 0.50 g/l. “Desde la ciencia forense, la han favorecido”, aseguró, sugiriendo que el retraso en la toma de la muestra benefició el resultado final.

