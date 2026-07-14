Por Redacción EC

Laura Spoya decidió hablar públicamente sobre el final de Al Sexto Día y explicar por qué el programa dejará de emitirse por la señal de Panamericana Televisión. Durante la más reciente edición, la conductora aclaró las versiones que circularon en torno a su salida de la pantalla, reveló los motivos de la decisión y aprovechó la ocasión para agradecer al canal y a la audiencia por el respaldo recibido a lo largo de estos años.