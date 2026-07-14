Laura Spoya decidió hablar públicamente sobre el final de Al Sexto Día y explicar por qué el programa dejará de emitirse por la señal de Panamericana Televisión. Durante la más reciente edición, la conductora aclaró las versiones que circularon en torno a su salida de la pantalla, reveló los motivos de la decisión y aprovechó la ocasión para agradecer al canal y a la audiencia por el respaldo recibido a lo largo de estos años.

Como se recuerda, Laura Spoya asumió la conducción de Al Sexto Día en 2024, tras la sorpresiva salida de Yahaira Plasencia. Desde entonces, la ex Miss Perú estuvo al frente del programa de entretenimiento de Panamericana Televisión, acompañando a los televidentes con contenidos de espectáculos, entrevistas y reportajes hasta el anuncio de su salida de la programación.

Laura Spoya revela la verdadera razón del fin de ‘Al sexto día

Durante la última emisión de Al Sexto Día, Laura Spoya decidió aclarar públicamente las versiones que surgieron tras conocerse la salida del programa de la programación de Panamericana Televisión. La conductora señaló que, ante los diversos rumores que circularon en los últimos días, consideró necesario explicar cómo se desarrollaron los hechos y ofrecer a la audiencia su versión de lo ocurrido.

“Han estado especulando muchas cosas, muchos rumores sobre la salida de ‘Al Sexto Día’ de la parrilla de Panamericana Televisión. Creo que es prudente que todos en sus casas conozcan de manera cronológica la verdad detrás de los rumores que se han estado creando”, comenzó explicando la conductora.

Spoya reveló que la decisión se tomó luego de una reunión entre Panamericana Televisión y la productora Contenedor, empresa encargada de realizar el programa. Según explicó, ambas partes evaluaron las nuevas condiciones planteadas para lo que restaba del año; sin embargo, al no alcanzar un acuerdo económico, tanto la productora como la presentadora optaron por poner fin a su vínculo con el canal.

“Juan Carlos Valderrama, mi productor, él es dueño de Contenedor, una empresa que se encarga de producir ‘Al Sexto día’, porque este es un programa que se terceriza. Él se reúne con el gerente general, Leonardo Bigot, para negociar las nuevas condiciones de lo que resta del año. Se le comunica a Contenedor que esas condiciones iban a cambiar y por eso Contenedor y mi persona deciden dar un paso al costado de Panamericana Televisión”, precisó.

Laura Spoya aseguró que las negociaciones con la casa televisora no prosperaron y confirmó su salida del canal. (Foto: Captura de YouTube / Al Sexto Día)

Laura Spoya agradece a Panamericana Televisión

Antes de despedirse, Laura Spoya dedicó unas palabras de agradecimiento a Panamericana Televisión y a los directivos que confiaron en ella para asumir la conducción de Al Sexto Día. La presentadora reconoció que el cierre de esta etapa responde a que no se logró un acuerdo económico entre las partes y aseguró que, aunque el programa llega a su fin, confía en que tanto ella como el equipo tendrán nuevas oportunidades profesionales.

“Es una decisión porque no se llegó a un acuerdo económico. Queremos agradecer a Leonardo Bigot, a Susana Umbert por estar al aire y darme la oportunidad. Son ciclos que uno tiene que cerrar. La vida continúa y estoy segura de que todo el equipo de ‘Al Sexto Día’ tendremos muchísimas más oportunidades”, finalizó.