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Resumen

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La FIL LIMA 2026 tiene una agenda cultural con música y arte.
La FIL LIMA 2026 tiene una agenda cultural con música y arte.
Por Diana Gonzales Obando

La Feria Internacional del Libro de Lima celebra su aniversario 30 en el Centro de Exposiciones Jockey. Del 22 de julio al 6 de agosto, además de las presentaciones de libros, la FIL Lima tiene una programación de espectáculos musicales, cine, talleres y actividades dirigidas al público infantil.

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