La Feria Internacional del Libro de Lima celebra su aniversario 30 en el Centro de Exposiciones Jockey. Del 22 de julio al 6 de agosto, además de las presentaciones de libros, la FIL Lima tiene una programación de espectáculos musicales, cine, talleres y actividades dirigidas al público infantil.

Un encuentro con la cultura

La Feria Internacional del Libro de Lima siempre se ha caracterizado por ser un espacio donde encontrar novedades editoriales y las mejores ofertas en libros. Pero también es un punto de encuentro anual con la cultura, donde los visitantes pueden complementar sus compras con espectáculos musicales, espacios dirigidos a niños y niñas, representaciones teatrales, actividades divertidas como el intercambio de estampitas organizado por Serpost y talleres, entre ellos un entrenamiento Padawan, en referencia a los aprendices de la saga “La guerra de las galaxias”. La FIL no solo se trata de presentaciones de libros: el programa es mucho más amplio y diverso, pensado en todos los públicos a un mismo precio. Se puede revisar en este enlace: https://fil-lima.com.pe/programa-cultural-2/.

/ Julio Reaño

Kayfex y más sabor musical

Los espectáculos que cierran cada jornada de la FIL son una tradición que todos esperan. Este 2026, los shows estelares reunirán a destacados artistas nacionales e internacionales como Kayfex, DJ y productor musical ganador del Grammy Latino, y la cantante de música indie pop y rock Elisa Tokeshi. La música electrónica mestiza llega con Machaka. También integran la programación La Nueva Invasión y Milena Warthon. ¡Hay para todos los públicos!

/ GUSTAVO1.COM

Pensando en los nuevos públicos

Como cada año, la Feria Internacional del Libro de Lima ofrece una programación dirigida al público infantil durante todos los días en el auditorio Martín Adán. Cuentacuentos, presentaciones musicalizadas y hasta títeres son parte del programa. La narración musicalizada “Las interminables preguntas de Juanito y su bicicleta amarilla” y un show de títeres sobre la vida de Miguel Grau son solo una muestra. En este escenario se lanzará la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Perú, el sábado 1 de agosto a las 4 p.m.

Sinfonías para el alma

Pocas oportunidades se tienen para ver una orquesta sinfónica; sin embargo, en la FIL Lima habrá varias opciones como la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú y Sinfonía por el Perú, agrupación musical de jóvenes fundada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, con el espectáculo “¿A qué suena el Perú?”. Además, el 23 de julio a las 8 p.m. Ecuador presentará el libro “Manabí, gastronomía milenaria. 200 recetas, sus relatos y secretos”, acompañado del espectáculo musical a cargo del trompetista Édgar Palacios y la Orquesta Sinfónica de Loja, uno de los principales referentes de la sinfónica ecuatoriana.

Cine ecuatoriano

En la sala Martín Adán se proyectarán cinco películas ecuatorianas que recorren la memoria, las leyendas, la diversidad cultural y los paisajes de Ecuador, país invitado de honor de la trigésima edición de la FIL Lima. Estas son “Érase una vez en Quito” (2026), documental dirigido por Iñaki Oñate; “Guañuna” (2022), de David Lasso; “Chuzalongo” (2024), de Diego Ortuño; “Helena de Sarayaku” (2021), dirigida por Eriberto Gualinga; y “La leyenda de Tayos” (2021), de Galo Semblantes.