Nueva colección de juegos de "El Comercio".
Nueva colección de juegos de "El Comercio".
Por Redacción EC

Colecciones El Comercio amplía su catálogo de entretenimiento con el lanzamiento de una nueva selección de juegos de mesa de Devir, una de las editoriales más importantes en juegos de estrategia, familiares y de cartas. Desde el 22 de julio, los títulos estarán disponibles para el público a través de la web de Colecciones El Comercio y en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima.

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