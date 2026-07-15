Colecciones El Comercio amplía su catálogo de entretenimiento con el lanzamiento de una nueva selección de juegos de mesa de Devir, una de las editoriales más importantes en juegos de estrategia, familiares y de cartas. Desde el 22 de julio, los títulos estarán disponibles para el público a través de la web de Colecciones El Comercio y en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima.

Como parte del lanzamiento, el 24 de julio, de 2:00 p.m. a 4:45 p.m., se realizará una jornada gratuita de prueba de juegos en el Centro de Exposiciones del Jockey - Auditorio Fundación BBVA Blanca Varela de la FIL. Durante el evento, los asistentes podrán aprender las reglas, probar distintos títulos y descubrir por qué los juegos de mesa viven uno de sus mejores momentos como alternativa de entretenimiento para compartir en familia o con amigos.

Entre los títulos que llegarán al catálogo se encuentran Código Secreto, Fantasma Blitz, Fantasma Blitz Mini, Catan, Catan Cartas Mini, Carcassonne Básico, Ubongo, Polilla Tramposa, Sushi Go, Sushi Go Gira y Come Dim Sum, One Round y otros clásicos de Devir.

Quienes deseen participar en la experiencia podrán inscribirse previamente en https://elcomercio.pe/devir/. Los asistentes recibirán, además, una suscripción digital gratuita a El Comercio por un mes, disfrutarán de snacks y bebidas durante la actividad y participarán en sorteos exclusivos de juegos Devir.

Asimismo, los suscriptores de El Comercio contarán con un 15 % de descuento en la compra de los juegos.

Es importante señalar que la inscripción al evento no incluye la entrada a la Feria Internacional del Libro, por lo que cada participante deberá contar con su entrada para el ingreso a la FIL.

Para quienes no puedan asistir a la actividad, los juegos estarán disponibles desde el 22 de julio en la plataforma de Colecciones El Comercio, permitiendo que más personas puedan descubrir esta selección de títulos incluso después de finalizada la feria.