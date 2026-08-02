Alejandra López-Cano Sarria presenta “El mundo de Gricín” en la Feria Internacional del Libro de Lima.
Alejandra López-Cano Sarria presenta “El mundo de Gricín” en la Feria Internacional del Libro de Lima.
/ Rafael Cornejo
Por Redacción EC

Cada noche, antes de dormir, la escritora peruana Alejandra López-Cano Sarria le leía un cuento a Emilia, su hija de cinco años. De ese ritual, nació “El mundo de Gricín”, el libro infantil que presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima. Allí, propone una conversación sobre la amistad, la imaginación y la autoestima.

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