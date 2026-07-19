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Resumen

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La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 abre sus puertas este 22 de julio. (Foto: FIL Lima/ Archivo)
La Feria Internacional del Libro de Lima 2026 abre sus puertas este 22 de julio. (Foto: FIL Lima/ Archivo)
Por Enrique Planas

Tras 15 años en el parque Próceres, la FIL Lima se instala ahora en Surco, en el Centro de Exposiciones Jockey. Una mudanza que supone una nueva estrategia para atraer a un público reacio a los cambios. Más ordenada y en un espacio idóneo, la renovada feria espera volver a enamorar a los lectores.

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