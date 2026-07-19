Tras 15 años en el parque Próceres, la FIL Lima se instala ahora en Surco, en el Centro de Exposiciones Jockey. Una mudanza que supone una nueva estrategia para atraer a un público reacio a los cambios. Más ordenada y en un espacio idóneo, la renovada feria espera volver a enamorar a los lectores.

Esto es todo lo que debes saber si vas a la Feria Internacional del Libro de Lima en su edición 2026:

76 editoriales

Además, en el marco de este aniversario, la FIL Lima 2026 tendrá como protagonista a Ecuador como País Invitado de Honor.

Precios de las entradas

El ingreso tendrá un costo de S/7,50 de lunes a jueves, y S/10 los fines de semana y feriados. Estudiantes y docentes pagan la mitad. Libre para menores de 5 años y mayores de 65. Si eres suscriptores de “El Comercio”, podrás acceder a un 20% de descuento en el precio de tus entradas.

Entradas gratis

Este año, podrán acceder gratis a la FIL Lima los niños menores de 6 años, las personas mayores de 65 años, las personas registradas en Conadis. Pero también todos los visitantes que ingresen el 22 de julio, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., siempre que exista disponibilidad de aforo y cuenten con una entrada descargada previamente mediante Teleticket o canjeada en la boletería.

Ingreso libre para vecinos de Surco

Los vecinos del distrito de Santiago de Surco podrán acceder sin pagar de lunes a jueves gracias a un convenio suscrito entre la Cámara Peruana del Libro y la municipalidad distrital.

550 horas de actividades

Entre ellas, 116 dirigidas al público infantil, además de 16 espectáculos artísticos.

600 actividades culturales

Formarán parte de esta trigésima edición. Se cuentan más de 65 invitados internacionales y una delegación ecuatoriana de 30 representantes.

Poesía en la Fundación BBVA

Leer y jugar con la poesía y la imagen de la poeta Blanca Varela, cuyo centenario de nacimiento recordamos, es la propuesta del stand de la Fundación BBVA. Como nos explica Nelson Alvarado, Gerente de la Fundación BBVA en Perú, una experiencia digital permitirá al lector incorporarse en las imágenes icónicas de la autora de “Ese puerto existe”. Busque el stand 130.

¡Siete mil portadas de El Comercio!

Fueron la cantidad de lectores que se llevaron en el 2025 la primera plana de El Comercio del día de su nacimiento. Este año, además de este demandado servicio, nuestro Diario lo espera en el stand 126 (frente al auditorio de la Fundación BBVA-Blanca Varela) para ofrecerle experiencias diferentes. Conozca nuestro catálogo de colecciones y adquiera en exclusiva el libro conmemorativo por los 125 años de Alianza Lima.

Asistentes a la FIL Lima 2025 en la experiencia interactiva de imprimir la portada de El Comercio del día en que nacieron. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Accesibilidad

Durante la jornada ferial habrá buses de acercamiento gratuitos con una frecuencia 10 minutos. Partirán desde el Parque de la Amistad, en Surco, y desde el estacionamiento del Jockey Plaza.

El Dominical presente

Nuestro espacio para el intercambio de ideas frente al público, se mantiene en la FIL Lima con un nuevo formato. Todos los viernes, sábados y domingos de la Feria, siempre a las 6 pm en el auditorio de Ecuador, el país invitado, El Dominical entrevistará a autores y expertos en Literatura contemporánea, deportes, economía, cine, periodismo cultural. El Café Dominical se sirve caliente.

Invitados internacionales

Agustina Bazterrica

País: Argentina

Agenda: sus libros exploran la crueldad humana mediante distopías perturbadoras. Presenta en la FIL su libro “Diecinueve garras y un pájaro oscuro” (PRH) el 31 de julio a las 6:30 p.m.

Alberto Fuguet

País: Chile

Agenda: un maestro del retrato de la juventud urbana, la cultura pop y la marginalidad con un realismo cinematográfico. Presenta en la FIL su libro “Ushuaia” (Tusquets) el 2 de agosto a las 4 p.m.

El escritor chileno Alberto Fuguet en su visita al Perú en 2018. / RENZO SALAZAR

Nona Fernández

País: Chile

Agenda: indagación literaria sobre el trauma histórico, la memoria colectiva y los archivos del pasado dictatorial mediante una narrativa detectivesca y espectral. Presenta en la FIL su libro “Marciano” (PRH) el 1 de agosto a las 6 p.m.

Eduardo Sacheri

País: Argentina

Agenda: narrador de la épica cotidiana que vincula el fútbol, la memoria histórica y los vínculos humanos con una prosa sencilla y emotiva. Presenta en la FIL su libro “Qué quedará de nosotros” (PRH) el 29 de julio a las 5 p.m.

Tamara Silva

País: Uruguay

Agenda: nueva voz de la narrativa uruguaya que explora con frescura y vitalidad la introspección, la identidad joven y las búsquedas personales. Presenta en la FIL su libro “Larvas” (Páginas de Espuma) el 31 de julio a las 7 p.m.

Fernanda Trías

País: Uruguay

Agenda: escritora de atmósferas opresivas donde la enfermedad, el encierro y la fragilidad del cuerpo revelan una profunda y lúcida angustia existencial. Presenta en la FIL su libro “Miembro fantasma” (Páginas de Espuma) el 25 de julio a las 4 p.m.

Javier Peña

País: España

Agenda: escritor y podcaster que explora la fragilidad humana, el duelo y la complejidad de las relaciones mediante una prosa literaria, íntimas. Presenta en la FIL su libro “Tinta invisible” (Blackie Books) el 5 de agosto a las 8 p.m.

Alejandra Costamagna

País: Chile

Agenda: maestra de la elipsis y el detalle que indaga en las grietas familiares, los silencios del pasado y la memoria política chilena. Presenta en la FIL su libro “Dónde puedo dejarlo” (Anagrama) el 23 de julio a las 3 p.m.

David Toscana

País: México

Agenda: creador de ficciones donde el absurdo, el humor negro y la metaficción dialogan constantemente. Presenta en la FIL su libro El ejército ciego (Premio Alfaguara de novela 2026) el 26 de julio a las 5 p.m.

Margarita García Robayo

País: Colombia

Agenda: autora incisiva que disecciona las relaciones personales, el desapego y la incomodidad social con una ironía ácida y cruda. Presenta en la FIL su libro “Primera persona” (Anagrama) el 25 de julio a las 8 p.m.

Homenajeados

El mundo sin Alfredo Bryce

Ante su reciente partida, la FIL Lima dedicará un homenaje al autor de “Huerto cerrado” el martes 28 de julio a las 8 p. m. Incluye la presentación de sus “Cuentos completos” (Peisa) y música criolla a cargo del intérprete Carlos Ardiles.

El centenario de Blanca Varela

Además de reediciones y biografías, el martes 5 de agosto a las 8 p.m. la feria del libro conmemorará los 100 años del nacimiento de la autora de “Canto villano”. La actividad contará con una propuesta musical a cargo de Marty Torres.

Blanca Varela. (Foto: JORGE SARMIENTO / EL COMERCIO) / JORGE SARMIENTO

Para releer a Eduardo Chirinos

Recordando al poeta fallecido hace 10 años, el 5 de agosto a las 8 p.m. el FCE reúne a los colegas Jannine Montauban, Renato Cisneros, Andrea Cabel y Jorge Wiesse para presentar “Celebración y homenaje de Eduardo Chirinos” .

Fernando Ampuero, cuentacuentos

Publicado por Tusquets, “Última parada” es la antología de medio siglo de relatos del escritor y periodista limeño. Para la presentación, el 28 de julio a las 6 p.m., lo acompañarán los escritores Jeremías Gamboa y Santiago Roncagliolo.

Oswaldo Chanove, el aplauso de la FIL

En reconocimiento a una trayectoria literaria marcada por la originalidad y la experimentación, el autor arequipeño recibirá el Premio FIL Lima 2026 el 26 de julio a las 4 p.m.