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Resumen

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Muchos años antes de pintarse sobre el asfalto una ciclovía, el primer pedaleo como lo conocemos arrancó en Lima a fines de 1889. Hasta entonces, en las calles del centro se podían ver sus antecesoras de enorme rueda delantera, cuyo recuerdo causa hilaridad. Pocos años después, la afición por la bicicleta de diseño más reconocible se aceleró con la intervención de los primeros ciclistas de competencia, en carreras que tenían por sede la llamada Cancha Meiggs.

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