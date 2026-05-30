Una revisión científica que analizó 87 estudios realizados en 19 países concluyó que esta actividad física constituye una alternativa accesible y de fácil implementación para fortalecer la salud cerebral y promover el bienestar integral. Asimismo, los investigadores destacan que no solo fomenta la práctica de ejercicio físico, sino que también contribuye a mejorar los procesos de pensamiento, el estado emocional y las relaciones sociales de las personas. El estudio fue desarrollado por especialistas de Outride, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, quienes recopilaron y evaluaron la evidencia disponible sobre los beneficios de esta actividad. Los resultados muestran que esta práctica genera resultados positivos significativos en aspectos psicológicos, cognitivos, afectivos y sociales, especialmente cuando se realiza al aire libre y mediante programas compuestos por múltiples sesiones, lo que potencia la calidad de vida.

Si se tiene más de 40 años debe conocer esta actividad que le ayudará en muchos aspectos para mejorar la calidad de vida

Una reciente investigación científica, publicada en la revista Frontiers in Sports and Active Living y sometida a revisión por pares, indicó que el ciclismo es una alternativa eficaz y de fácil acceso para fortalecer la salud cerebral y mejorar el bienestar integral de las personas. Los especialistas destacan que, en un contexto marcado por el aumento de los problemas de salud mental y los bajos niveles de actividad física en la población, resulta cada vez más importante encontrar estrategias accesibles y sostenibles que promuevan hábitos saludables a largo plazo. Además, el estudio señala que el ciclismo se perfila como una solución con amplio potencial de aplicación, ya que no solo incentiva la práctica regular de ejercicio, sino que también aporta beneficios en el estado de ánimo, las capacidades cognitivas y la interacción social. Según los investigadores, esta actividad combina ventajas físicas y mentales que podrían contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Por qué más personas vienen practicando el ciclismo en el mundo aparte de contribuir a su salud?

“Practicar ciclismo puede generar efectos positivos en múltiples aspectos del bienestar, desde el estado de ánimo hasta las relaciones sociales y el desempeño cognitivo”, según destacó Lauren Schuck, gerente sénior de investigación de Outride y autora principal del estudio. La especialista señaló que los resultados ponen de relieve la importancia de respaldar a organizaciones, educadores y promotores que impulsan iniciativas para ampliar el acceso a esta actividad, ya que estas contribuyen a fortalecer la salud cerebral y la calidad de vida de las comunidades. La investigación también encontró que los programas desarrollados al aire libre y a través de varias sesiones fueron los que ofrecieron resultados más favorables y constantes en las distintas dimensiones del bienestar analizadas. Asimismo, la evidencia recopilada indica que el ciclismo está asociado con mejoras en la concentración, la capacidad de atención y la velocidad de reacción. Diversos estudios incluidos en la revisión también vinculan esta práctica con un mejor funcionamiento cerebral y un mayor rendimiento cognitivo, factores clave para el aprendizaje y las actividades que demandan atención sostenida.

¿En qué otros aspectos contribuyen el ciclismo en el mundo por lo que algunos países se forman grupos para practicar dicha actividad?

“Este trabajo destaca la importancia de desarrollar el ecosistema ciclista mediante alianzas intersectoriales entre investigadores, organizaciones sin fines de lucro y comunidades. Ampliar el acceso y abordar las desigualdades es fundamental para aprovechar todo el potencial del ciclismo y enriquecer la vida más allá del transporte y la recreación”, señaló Cian Brown, doctor en filosofía, actualmente profesor en la Universidad de Arkansas y colaborador del proyecto. Los hallazgos sugieren que el impacto del ciclismo trasciende los beneficios físicos ampliamente reconocidos. De acuerdo con los investigadores, esta práctica puede contribuir a una mejor regulación de las emociones, disminuir los niveles de estrés, fortalecer los vínculos sociales y potenciar el rendimiento cognitivo. Estas ventajas pueden obtenerse a través de distintas modalidades, como programas escolares, recorridos grupales, sesiones en bicicletas estáticas o desplazamientos diarios en bicicleta, opciones que brindan oportunidades concretas para promover la salud cerebral y el bienestar mental en la vida cotidiana.

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