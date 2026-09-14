El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento de El Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027, según el Comunicado Oficial N.° 16-2026. El organismo señaló que la región Niño 1+2 mantiene la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

De acuerdo con el informe técnico multisectorial, durante ese mismo periodo el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, alcanzaría una magnitud muy fuerte. Posteriormente, esta zona evolucionaría hacia una condición neutra durante el otoño.

ENFEN prevé temperaturas récord y más lluvias en la costa norte por El Niño Costero. (Foto: Andina)

Para el trimestre comprendido entre setiembre y noviembre, el ENFEN pronosticó que las temperaturas del aire en la costa peruana se mantendrán muy por encima de sus valores habituales y podrían registrarse nuevos récords térmicos.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé condiciones superiores a lo normal en la costa norte, con posibles episodios de intensidad moderada a fuerte a partir de noviembre. En contraste, en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía las lluvias se ubicarían entre niveles normales e inferiores a sus promedios históricos.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a que el evento continuaría hasta mediados de otoño de 2027, con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027.



Comunicado ➡️ https://t.co/fcDZXQ3OiA pic.twitter.com/nWPrhYTvLm — ENFEN (@enfenperu) September 14, 2026

Caudales y actividad pesquera

Respecto a las condiciones hídricas, los ríos de la vertiente del Pacífico en la zona norte presentarían caudales superiores a lo normal desde noviembre. En las zonas centro y sur, así como en las cuencas del Amazonas y del Titicaca, predominarían volúmenes de agua entre normales e inferiores.

ENFEN pronostica lluvias intensas en la costa norte desde noviembre. (Foto: Andina)

En el ámbito pesquero, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaron que la anchoveta de la región norte-centro continuará profundizada y replegada hacia la costa.

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Asimismo, frente a la costa central se mantendría la presencia de especies asociadas a aguas cálidas, como el perico, la melva, el pez sierra y el atún aleta amarilla.

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades ejecutar las medidas de gestión de riesgo correspondientes frente a los peligros considerados inminentes.