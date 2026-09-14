El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento de El Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027, según el Comunicado Oficial N.° 16-2026. El organismo señaló que la región Niño 1+2 mantiene la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.
El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento de El Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027, según el Comunicado Oficial N.° 16-2026. El organismo señaló que la región Niño 1+2 mantiene la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.
De acuerdo con el informe técnico multisectorial, durante ese mismo periodo el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, alcanzaría una magnitud muy fuerte. Posteriormente, esta zona evolucionaría hacia una condición neutra durante el otoño.
Para el trimestre comprendido entre setiembre y noviembre, el ENFEN pronosticó que las temperaturas del aire en la costa peruana se mantendrán muy por encima de sus valores habituales y podrían registrarse nuevos récords térmicos.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé condiciones superiores a lo normal en la costa norte, con posibles episodios de intensidad moderada a fuerte a partir de noviembre. En contraste, en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía las lluvias se ubicarían entre niveles normales e inferiores a sus promedios históricos.
📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a que el evento continuaría hasta mediados de otoño de 2027, con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027.— ENFEN (@enfenperu) September 14, 2026
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Caudales y actividad pesquera
Respecto a las condiciones hídricas, los ríos de la vertiente del Pacífico en la zona norte presentarían caudales superiores a lo normal desde noviembre. En las zonas centro y sur, así como en las cuencas del Amazonas y del Titicaca, predominarían volúmenes de agua entre normales e inferiores.
En el ámbito pesquero, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señalaron que la anchoveta de la región norte-centro continuará profundizada y replegada hacia la costa.
Asimismo, frente a la costa central se mantendría la presencia de especies asociadas a aguas cálidas, como el perico, la melva, el pez sierra y el atún aleta amarilla.
Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades ejecutar las medidas de gestión de riesgo correspondientes frente a los peligros considerados inminentes.
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