El Niño Costero alcanzaría magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. (Foto: Andina)
El Niño Costero alcanzaría magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento de El Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027, según el Comunicado Oficial N.° 16-2026. El organismo señaló que la región Niño 1+2 mantiene la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

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