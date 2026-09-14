Zulema Tomas toma las riendas de EsSalud. Foto: Andina
Zulema Tomas toma las riendas de EsSalud. Foto: Andina
Por Redacción EC

La flamante presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas, anunció los principales lineamientos que tendrá su gestión y aseguró que su prioridad será mejorar la atención de los asegurados.

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