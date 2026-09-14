La flamante presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas, anunció los principales lineamientos que tendrá su gestión y aseguró que su prioridad será mejorar la atención de los asegurados.

En entrevista exclusiva con RPP, la funcionaria sostuvo que la institución enfrenta dificultades en distintos ámbitos, desde el abastecimiento de medicamentos e insumos hasta las finanzas, los recursos humanos y los procesos internos.

Su designación fue anunciada el último viernes por la presidenta Keiko Fujimori en entrevista con RPP y oficializada este domingo mediante una publicación en el Diario Oficial El Peruano.

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Tomas Gonzáles agradeció a la mandataria y al ministro de Trabajo, Juan Sheput, por la confianza depositada en ella y aseguró que el paciente estará en el centro de sus decisiones.

“Mi prioridad principal está centrada netamente al paciente. Y si mi eje principal es el paciente, tengo que ahora ver todo lo que concierne a abastecimiento, medicamentos, insumos. Tengo que ver también, por supuesto, todo lo que concierne a la lucha contra la corrupción y la integridad. Ver cómo están las finanzas, el aspecto económico, el presupuesto para poder desarrollar, y las deficiencias que también tenemos desde el punto de vista de procesos”, señaló.

La nueva titular de EsSalud indicó que su objetivo es que los asegurados reciban una atención de calidad, oportuna y con un trato digno.

Zulema Tomas advierte dificultades en EsSalud

La funcionaria señaló que encuentra una institución con importantes dificultades para iniciar su gestión, entre ellas la ausencia de información oficial consolidada.

“Estoy justo con la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, en la entrega del cargo, porque ella, en estos 35 días ha tenido la responsabilidad de conducir temporalmente esta institución con enormes dificultades, y realmente ha tratado de, al menos, tener un backup, porque no tenemos datos netamente oficiales para poder nosotros comenzar a desarrollar”, explicó.

Tomas comparó esta situación con su experiencia anterior en el sector público y sostuvo que en aquella oportunidad también encontró una institución con carencias de información y recursos.

“Hay vicios de corrupción” en EsSalud, afirma Tomas

Uno de los principales retos que identificó la nueva presidenta ejecutiva está relacionado con la lucha contra la corrupción.

Tomas aseguró que existen “vicios de corrupción” dentro de EsSalud y anticipó que las decisiones que adopte en ese ámbito podrían generar oposición.

“Sė lo que me van a cuestionar, sé lo que se me viene, porque realmente la situación en EsSalud es muy compleja. Hay vicios de corrupción y eso conlleva a que definitivamente voy a tener muchos enemigos. Ya lo viví, ya lo viví también cuando comencé a luchar contra los medicamentos genéricos”, acotó.

Zulema Tomás había ejercido como ministra de Salud desde el 7 de enero de este año. (Foto: GEC)

La funcionaria sostuvo que está consciente de la complejidad de la institución y de la necesidad de abordar problemas relacionados con el presupuesto, los recursos humanos, las prestaciones y el abastecimiento.

Tomas también puso énfasis en la estructura interna del Seguro Social y en cómo los procesos administrativos pueden terminar afectando directamente a los pacientes.

“Aquí tengo un reto más grande, porque son más de 450 policlínicos, hospitales y más de 79 000 recursos humanos, con una organización matricial, burocrática totalmente, que cada burocracia realmente hace que la atención dure más tiempo, que la atención no sea oportuna, que no sea de calidad y sobre todo que no sea con un trato digno”, indicó.

La nueva presidenta ejecutiva señaló que uno de los objetivos de su gestión será enfrentar esas dificultades para reducir los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio.

Zulema Tomas asegura que no tiene denuncias en su contra

Durante la entrevista, la nueva presidenta de EsSalud también fue consultada por los cuestionamientos que enfrentó durante su paso por el Ministerio de Salud, cargo que ocupó entre enero y noviembre de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

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Tomas aseguró que no tiene ninguna denuncia en su contra y afirmó que, tras dejar el Ministerio de Salud, solicitó a la Contraloría General de la República que investigara los cuestionamientos que había recibido.

“Yo no tengo ninguna denuncia, es más, cuando salí del Ministerio [de Salud] con todo lo que se me venía señalando, yo misma pedí a la Contraloría General de la República que se me investigue sobre esos procesos, de tanta mentira, de tanta falsedad”, aseguró.

La funcionaria agregó que ahora busca concentrarse en su nueva responsabilidad y en mejorar la atención de los asegurados.

“Solo quiero señalar que tengo mi esposo con más de 40 años de gestión pública al servicio del país, pero hoy tengo que dedicarme netamente a lo que he venido, con un objetivo principal de la atención del asegurado con calidad oportuna y seguridad, y un trato digno y humanizado. A eso tengo que centrarme”, puntualizó.

Tomas Gonzáles dejó el cargo de ministra de Salud en noviembre de 2019, después de que la prensa revelara que su hermana, Edith Tomas, trabajaba en Sedapal, situación que no había sido consignada en su declaración jurada.

Previamente, la entonces ministra también había sido cuestionada por el nombramiento de su esposo, Miguel Palomino, en un cargo de confianza como Coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Palomino renunció al puesto tres días después de que se hiciera pública su designación.