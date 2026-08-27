Más de 360 mil atenciones de salud fueron realizadas directamente en los domicilios de pacientes de Lima y Callao durante lo que va del año, principalmente a personas que tienen dificultades para movilizarse hasta un establecimiento médico.

Según información de EsSalud, el Servicio de Enfermería del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) registra 360.633 atenciones domiciliarias en este periodo. Los servicios incluyen urgencias, hospitalización en casa, cuidados paliativos, telemonitoreo, oxigenoterapia, curaciones y otros procedimientos.

Especialistas llevan cuidado integral, prevención y acompañamiento a miles de adultos mayores, garantizando su bienestar en la comodidad de sus hogares.

Una parte importante de esta demanda corresponde al cuidado y seguimiento de adultos mayores. Del total registrado, más de 166.400 atenciones fueron curaciones, procedimientos y seguimiento de tratamientos médicos, realizados principalmente a pacientes de este grupo de edad.

Para cubrir estas atenciones, Padomi dispone de más de 200 profesionales de enfermería que se desplazan hasta las viviendas de los asegurados. Esto supone un promedio superior a 1.800 atenciones por profesional en lo que va del año, aunque la distribución de la carga depende del tipo de servicio y de las necesidades de cada paciente.

Familiares también asumen parte del cuidado

La atención no termina con la visita del personal médico o de enfermería. En muchos casos, son los propios familiares quienes deben continuar diariamente con determinadas tareas vinculadas al tratamiento.

Por ello, el programa también brinda capacitación a cuidadores para realizar cambios posturales, proteger la piel del paciente e identificar signos de alarma que podrían requerir atención médica.

La gerente de Oferta Flexible de EsSalud, María Emilia Isabel Hernández Vizarreta, explicó que los profesionales de enfermería no solo atienden al paciente, sino que también instruyen a sus familiares para continuar los cuidados en casa.

La atención domiciliaria comprende además modalidades como Hospital en Casa, Cuidados Paliativos, Telemonitoreo y Oxigenoterapia, así como PADOMI Niños, dirigido a pacientes pediátricos que requieren este tipo de asistencia.

Las cifras fueron difundidas en el marco del Día de la Enfermera y del Enfermero Peruano, que se conmemora este 30 de agosto. Este jueves 27 y viernes 28, además, EsSalud realiza un congreso sobre atención integral del adulto mayor dirigido a los profesionales del programa.