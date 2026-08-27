Especialistas llevan cuidado integral, prevención y acompañamiento a miles de adultos mayores, garantizando su bienestar en la comodidad de sus hogares.
Especialistas llevan cuidado integral, prevención y acompañamiento a miles de adultos mayores, garantizando su bienestar en la comodidad de sus hogares.
Por Redacción EC

Más de 360 mil atenciones de salud fueron realizadas directamente en los domicilios de pacientes de Lima y Callao durante lo que va del año, principalmente a personas que tienen dificultades para movilizarse hasta un establecimiento médico.

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