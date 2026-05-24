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Padomi EsSalud supera el medio millón de atenciones domiciliarias en solo cinco meses del 2025.
Padomi EsSalud supera el medio millón de atenciones domiciliarias en solo cinco meses del 2025.
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En el marco de su XIX aniversario institucional, la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), del Seguro Social de Salud (EsSalud), alcanzó 1,189,228 atenciones en todo el país en lo que va del 2026, consolidándose como un componente estratégico para ampliar la cobertura sanitaria y acercar servicios de salud oportunos y especializados a miles de asegurados.

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