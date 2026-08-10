Foto: Andina
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Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó al Seguro Social de Salud (EsSalud) a cumplir con el pago de la deuda pendiente con sus proveedores, una situación que afecta la sostenibilidad financiera de las empresas que abastecen de medicamentos e insumos médicos al sistema de salud.

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