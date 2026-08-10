La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó al Seguro Social de Salud (EsSalud) a cumplir con el pago de la deuda pendiente con sus proveedores, una situación que afecta la sostenibilidad financiera de las empresas que abastecen de medicamentos e insumos médicos al sistema de salud.

De acuerdo con información del Gremio de Salud de la CCL, EsSalud tiene deudas de aproximadamente S/382 millones a las empresas asociadas al gremio, monto correspondiente de los años 2024, 2025 y lo que va de 2026. Al considerar a las empresas agrupadas en otros gremios empresariales del sector, la deuda acumulada supera los S/400 millones.

Según el gremio, todos estos retrasos en los pagos generan un impacto directo en las empresas, al afectar su liquidez y capacidad operativa, además de comprometer el abastecimiento oportuno de medicamentos para la atención de los usuarios de EsSalud.

Es por ello que plantean algunas medidas como establecer un cronograma de pago de las deudas pendientes y la instalación de una mesa técnica entre EsSalud y los gremios empresariales, que permita identificar riesgos y adoptar acciones oportunas para garantizar la continuidad del abastecimiento.

Asimismo, el gremio empresarial reiteró la necesidad de impulsar una reestructuración integral de EsSalud, orientada a fortalecer la gestión institucional, mejorar la eficiencia del gasto público y establecer mecanismos transparentes y efectivos para el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores.

La Cámara de Comercio de Lima reitera su plena disposición al diálogo y a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la gestión de EsSalud y mejoren la eficiencia del sistema.