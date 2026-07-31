Por Maritza Saenz

La marca DoubleTree by Hilton desembarcará en Cusco bajo el modelo de ‘condohotel’, impulsada por Argenway, firma que ya desarrolló este esquema en Argentina, en alianza con Cusco Development SAC. Con una rentabilidad anual estimada de entre 7% y 9%, la iniciativa busca captar inversionistas con aportes mínimos de US$30.000, ya sea mediante capital propio o financiamiento bancario. El CEO de Argenway, Lisandro Cristiá (LC), y los directores de Cusco Development SAC, Enrique Espinoza Becerra (EE) y Carlos Lozada Mendívil (CL), explican a Día 1 los detalles de esta apuesta.

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