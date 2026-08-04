Hospital Perú de EsSalud brindará más de 4,000 atenciones médicas especializadas en Huacho.
Hospital Perú de EsSalud brindará más de 4,000 atenciones médicas especializadas en Huacho.
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Con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y reducir los tiempos de espera, el Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha el 4 de agosto una campaña de atención médica especializada en Huacho a través de Hospital Perú, lo que beneficiará a más de 4,200 asegurados de dicha ciudad y zonas aledañas.

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