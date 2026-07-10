Hospital Perú de EsSalud llegará a Cajamarca para atender a cerca de 5 mil asegurados
Hospital Perú de EsSalud llegará a Cajamarca para atender a cerca de 5 mil asegurados
Por Redacción EC

Con el objetivo de acercar la atención médica especializada y reducir brechas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el Hospital Perú hasta la región Cajamarca. La campaña médica especializada se desarrollará del 15 al 19 de julio en Baños del Inca y del 20 al 22 de julio en Chilete.