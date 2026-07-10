Hospital Perú de EsSalud llegará a Cajamarca para atender a cerca de 5 mil asegurados

Con el objetivo de acercar la atención médica especializada y reducir brechas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el Hospital Perú hasta la región Cajamarca. La campaña médica especializada se desarrollará del 15 al 19 de julio en Baños del Inca y del 20 al 22 de julio en Chilete.

El Hospital Perú, de la Gerencia de Oferta Flexible, tiene como meta brindar 4,848 atenciones médicas especializadas, en articulación con la Red Asistencial Cajamarca, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y atender oportunamente la demanda de los asegurados de la región.

El doctor Edgard Miguel Siccha, gerente Central de Operaciones de EsSalud, destacó que la finalidad del operativo es reducir la brecha entre la oferta y la demanda de servicios médicos especializados, procedimientos y servicios de ayuda al diagnóstico, en beneficio de los asegurados de la región.

Durante esta jornada, el hospital itinerante ofrecerá consultas en medicina interna, cardiología, gastroenterología, ginecología, neurología, pediatría, oftalmología y otorrinolaringología. Asimismo, brindará servicios de rayos X, laboratorio, enfermería y farmacia.

Además, del 15 al 22 de julio se realizarán procedimientos de endoscopía en el Hospital II de Cajamarca, dirigidos a pacientes asegurados previamente programados por dicho establecimiento de salud.

Las atenciones se realizarán del 15 al 19 de julio en el Coliseo Pachacútec, en Baños del Inca, y del 20 al 22 de julio en el Centro de Salud de Apoyo Chilete, en el horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Estrategia de EsSalud

El Hospital Perú pertenece a la Gerencia de Oferta Flexible y forma parte de la estrategia de EsSalud para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud mediante campañas de desembalse y jornadas de atención extendida.

En lo que va del año, el hospital itinerante ha recorrido la costa, sierra y selva del país, desarrollando operativos en Lima y Callao en las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, así como en Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca. Gracias a estas intervenciones, ha brindado 149 039 atenciones médicas en 24 operativos en lo que va del año.