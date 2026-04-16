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EsSalud desplegará su servicio itinerante Hospital Perú en la provincia de Chepén (La Libertad), en coordinación con la Red Prestacional Lambayeque, donde se estima brindar 4,556 atenciones médicas especializadas del 17 al 25 de abril.
EsSalud desplegará su servicio itinerante Hospital Perú en la provincia de Chepén (La Libertad), en coordinación con la Red Prestacional Lambayeque, donde se estima brindar 4,556 atenciones médicas especializadas del 17 al 25 de abril.
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Con el objetivo de acercar los servicios de salud especializados y reducir las brechas de atención en las diversas regiones, EsSalud desplegará su servicio itinerante, denominado Hospital Perú, en la provincia de Chepén (La Libertad), en coordinación con la Red Prestacional Lambayeque donde se estima brindar 4,556 atenciones médicas especializadas del 17 al 25 de abril.

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