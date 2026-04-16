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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una acción de supervisión ejercida por la Contraloría sobre el servicio que prestó Galaga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la distribución del material electoral de las Elecciones General 2026 evidencia que dicha empresa no estaba cumpliendo con lo dispuesto en el contrato firmado con la entidad electoral, lo que se reflejó en que muchos locales de votación de Lima sur no pudieron abrir porque no recibieron a tiempo el material.