Por Carlos Gonzales

El inicio de las Elecciones Generales 2026 estuvo marcado por retrasos en la entrega de material electoral que impidieron la apertura oportuna de decenas de mesas de votación en Lima, especialmente en distritos del sur de la capital, generando malestar entre ciudadanos que acudieron desde temprano a cumplir con su deber cívico. La ONPE atribuyó el problema a un incumplimiento de la empresa contratista encargada del transporte, activó un plan de contingencia y anunció acciones legales, mientras el material continuaba llegando incluso varias horas después del inicio oficial de la jornada.