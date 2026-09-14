Por Diego Aquino Pedraza

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) inició este lunes 14 de setiembre la Etapa 1 del Plan de Desvío Vehicular debido a la construcción del Nuevo Óvalo Faucett. La intervención comprende aproximadamente 0,5 kilómetros por cada eje vial y forma parte de un proyecto de inversión pública valorizado en S/15,2 millones, con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

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