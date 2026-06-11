Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Invermet asegura que esta obra contribuirá a descongestionar el tránsito en la avenida Canadá. Foto: Composición GEC.
Invermet asegura que esta obra contribuirá a descongestionar el tránsito en la avenida Canadá. Foto: Composición GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Una obra que promete contribuir a la descongestión del tránsito está próxima a concretarse. Se trata de la Vía Rápida Canadá. El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad a cargo del proyecto, informó que este se encuentra en la etapa de entrega de su cuarto expediente técnico, lo que permitirá iniciar su ejecución alrededor de julio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.