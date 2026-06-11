La obra demanda una inversión de S/ 397 millones y se estima que estará concluida en junio de 2027.

Mayor detalle

Invermet informó a El Comercio que el expediente técnico de la obra registra un avance del 90%. Para culminar su elaboración, aún se requiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y del diseño geométrico por parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Una vez obtenidas estas autorizaciones, se podrá continuar con el procedimiento correspondiente y dar inicio a la ejecución de la obra en un plazo aproximado de 30 días.

El proyecto permitiría reducir los tiempos de viaje de 20 a 4 minutos. Foto: GEC. / Fernando Sangama

La iniciativa contempla la construcción de tres viaductos. El primero, en sentido este-oeste, se iniciará en la avenida Circunvalación y se conectará con la avenida Canadá, atravesando las avenidas Rosa Toro y San Luis, para descender metros antes de la avenida Arqueología . Este viaducto incluirá además una rampa de salida antes de llegar a la avenida Rosa Toro.

El segundo viaducto, en sentido oeste-este, se desarrollará sobre la avenida Canadá. Comenzará en la intersección con la avenida Arqueología, pasará por las avenidas San Luis y Rosa Toro, y descenderá metros antes de la calle Celendín .

Como parte del proyecto también se construirá un puente elevado de retorno en “U” sobre la avenida Circunvalación, que constituirá el tercer viaducto de la obra .

La obra incluye además la construcción de rampas y ciclovías, y abarcará una extensión aproximada de dos kilómetros en los distritos de La Victoria y San Luis.

“Los viaductos optimizarán la circulación de un mayor flujo vehicular, reduciendo conflictos (...). En relación con los materiales, se utilizarán pilotes y losas de concreto armado, vigas metálicas, apoyos elastoméricos y barreras de seguridad. En las vías existentes se realizará recapeo asfáltico y la ciclovía será ejecutada con asfalto”, indicó Invermet a este Diario.

La entidad también destacó que la obra permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje. Según el estudio de tráfico y la microsimulación realizada, el recorrido podría disminuir de aproximadamente 20 minutos a solo 4 minutos.

Plan de desvíos durante la construcción

El plan de desvíos contempla rutas alternas por las avenidas Aviación, Del Aire, San Luis, Rosa Toro y Arqueología, así como por las calles Bellas Artes y Julio Bailetti. Durante la construcción se prevén restricciones temporales y una mayor carga vehicular en estas vías, especialmente en las intersecciones de Canadá con San Luis, Rosa Toro y Circunvalación.

No obstante, el proyecto incluye desvíos por etapas, señalización temporal, semaforización provisional y control del tránsito para mitigar los impactos y garantizar la circulación vehicular y peatonal.

Invermet prevé iniciar la construcción de la Vía Rápida Canadá en julio de 2026 y culminarla en junio de 2027. Foto: Invermet.

Cabe resaltar que, ante la consulta sobre posibles afectaciones a predios, áreas públicas o infraestructura existente por la construcción del proyecto, Invermet señaló que, de acuerdo con el Estudio de Afectaciones Prediales, “no se ha identificado afectación predial durante la ejecución de la obra”.

Bajo análisis

Respecto a si este tipo de construcciones suelen traducirse en una reducción sostenible de la congestión vehicular, el arquitecto urbanista Genaro Alva señaló a El Comercio que “lo que realmente ocurre con estas infraestructuras es que durante el primer año sí se observa una mejora, especialmente en los primeros meses. Esto se debe a que la gente todavía no conoce la vía. Sin embargo, posteriormente se genera una mayor demanda y más personas comienzan a utilizarla”.

Por ello, consideró que existen aspectos que deberían evaluarse para mejorar la estrategia y gestionar de manera más eficiente el flujo vehicular. “Hay que tener una visión de largo plazo. Lima ya cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible recientemente aprobado, por lo que, en lugar de desarrollar infraestructuras aisladas, se debería impulsar proyectos que se alineen con una visión integral de ciudad”, opinó.

Además, resaltó la importancia de promover proyectos que prioricen la movilidad en transporte público y no únicamente la circulación de vehículos particulares. “Para ello, se puede coordinar con la ATU y evaluar alternativas de mejora, como la implementación de corredores segregados (...). Es fundamental no entender la movilidad solo como el desplazamiento de un lugar a otro o la conexión entre vías. También implica garantizar el acceso a oportunidades y contribuir a la reducción de brechas de desigualdad”, agregó.

La obra, valorizada en S/ 397 millones, contempla la construcción de tres viaductos en los distritos de La Victoria y San Luis. Foto: Invermet.

Otro aspecto que, según Alva, merece ser evaluado es el rediseño de la ciclovía en la avenida Canadá. Al respecto, sostuvo que “hasta el momento parece un complemento de la obra principal, una especie de parche. Se podría plantear una propuesta más interesante para la ciclovía”.

Por otro lado, el especialista en transporte y presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, señaló a El Comercio que, en estos casos, resulta fundamental contar con estudios que determinen cuál es el flujo real de vehículos que circulan por las intersecciones de la avenida Canadá. “Es importante que exista un análisis basado en estudios de diseño vial urbano. En algunos casos, la construcción de un puente puede ser una solución válida, pero todo depende de lo que se haya identificado previamente en los estudios”, sostuvo.

Asimismo, explicó que es posible evaluar técnicamente si un proyecto de esta naturaleza responde adecuadamente a las condiciones de tránsito de la zona. “Se pueden analizar variables como la cantidad de vehículos, los tiempos de viaje, el número de semáforos, entre otros factores. Para ello, se requiere el apoyo de ingenieros especializados en diseño vial. No se trata únicamente de construir puentes o estructuras, sino de estudiar todo el panorama. Un puente podría contribuir a reducir la congestión, pero debe estar debidamente sustentado. Tienen que existir estudios previos que expliquen por qué otras alternativas no resultarían efectivas”, expresó.