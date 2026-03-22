Ante ello, El Comercio se trasladó hasta el lugar de los hechos y recogió mayor información. Así, constató que no se trata de un solo puente, sino de dos puentes colgantes y una estructura destinada a la práctica de tirolesa. Además, se verificó que los autores no son vecinos de la zona, sino una empresa, la cual cobrará por trasladarse de extremo a extremo.

El punto de inicio de estos puentes se ubica en la parte más alta del cerro, en la intersección del mirador de la zona S y la asociación Villavista del Valle, a unos 18 minutos a pie desde la Institución Educativa Primaria K. F. Gauss. Desde allí, ya no se puede continuar en vehículo con normalidad, por lo que las personas deben avanzar a pie entre rocas y senderos improvisados hasta llegar a la cima. Sin embargo, el recorrido no resulta exitoso, ya que el perímetro ha sido cercado a varios metros de distancia.

El Comercio constató que los obreros están realizando pruebas en los puentes colgantes. Foto: GEC / Joel Alonso. / JOEL ALONZO

La obra no está culminada. En el lugar hay personal que continúa con los trabajos; incluso, algunos obreros realizan recorridos de prueba en los puentes colgantes, avanzando hasta la mitad del trayecto, mientras otros utilizan la tirolesa para evaluar la resistencia de los materiales. De extremo a extremo también se observa maquinaria, aunque sin ningún logo o identificación visible de la municipalidad o de alguna entidad privada.

Durante el recorrido de este Diario, también se constató la presencia de tres integrantes del serenazgo, quienes rondaban la zona del proyecto, aunque a cierta distancia y por un breve periodo, ya que posteriormente se retiraron del lugar en su vehículo.

Testimonios

El ciudadano Luis Romero, quien trabaja a pocos metros de la zona, contó que una empresa privada sería la encargada de la obra y que cobraría por cruzar el puente, lo que resultaría sospechoso, pues se presenta como una forma de impulsar el turismo en una zona desfavorecida, cuando en realidad el objetivo sería captar a los pobladores para que se trasladen evitando los montes y las estructuras del suelo, todo ello disfrazado de deportes extremos.

“Lo están haciendo de manera acelerada. Aún no está en funcionamiento; cuando termine, estará abierto al público, pero siempre cobrando por su uso. Para llegar, hay mucha subida y montes de tierra”, agregó.

Vecinos denuncian que el acceso para llegar a la zona es precario. Foto: GEC / Joel Alonso. / JOEL ALONZO

Por otro lado, la vecina de la zona S de Huaycán, Ormezina Chuquimango, mencionó a este Diario que supuestamente se quieren promocionar estos deportes extremos con la esperanza de atraer más personas a Huaycán. “No parece ser un proyecto de la municipalidad, sino de ingenieros o aficionados a este tipo de actividades, quienes estarían construyéndolo. De lo que estamos seguros es que no son vecinos, no son de acá”, señaló.

El vecino Celedonio Castillo expresó que la estrategia debería ser integral y en beneficio de los pobladores. “Es imposible caminar por acá. Las calles no están tarrajeadas y las zonas de subida no cuentan con escaleras; todo son montes, lo que nos impide desplazarnos con comodidad”, mencionó.

Incertidumbre

El Comercio se contactó con la oficina de comunicaciones de la Municipalidad de Ate para obtener información sobre qué empresa estaría ejecutando esta obra. Ante ello, el municipio proporcionó el contacto de Cirilo Huamán Orosco, gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura del distrito; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió. Este hecho fue comunicado al equipo de prensa de Ate, que solo indicó que “no vemos esos temas”.

Expertos consideran que esta aparente falta de respuesta podría estar relacionada con un posible desconocimiento de la obra.

Especialistas resaltan la importancia de que este proyecto cuente con medidas de seguridad y licencia de funcionamiento. Foto: GEC / Joel Alonso. / JOEL ALONZO

Análisis

Los especialistas también señalaron que la falta de planificación urbana y de orientación para desarrollar un proyecto integral y articulado con las zonas colindantes no generará efectos positivos.

Para Genaro Alva, arquitecto y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se trata de una idea interesante y potencialmente fructífera, siempre y cuando se ejecute de manera cuidadosa. “En San Juan de Lurigancho se desarrolló un proyecto similar por parte de tres jóvenes que practicaban deportes extremos y empezaron a impulsar iniciativas sociales en el distrito para promover el turismo”, explicó.

“De esa forma, comenzaron a mejorar las economías de los negocios de los alrededores. Al inicio, la municipalidad no les daba permiso, pero luego se lo otorgaron”, agregó.

La municipalidad no ha informado si este proyecto cumple con los requisitos mínimos. Foto: GEC / Joel Alonso. / JOEL ALONZO

No obstante, el especialista enfatizó que existen varios aspectos que deben tomarse en cuenta. “Debe haber una supervisión técnica por parte de la municipalidad. Es importante la fiscalización y la capacitación en temas de turismo ecológico. No debe ser un proyecto aislado, sino un pretexto para mejorar todo el barrio y, de ese modo, impulsar los negocios cercanos. Que no sea solo un elemento turístico, sino una oportunidad para construir un vecindario sostenible”, dijo.

“Además, es primordial un mantenimiento constante. Insisto, no debe ser un proyecto suelto, sino abordado de forma integral. Se debe proponer el mejoramiento de escaleras, accesos, paraderos e incluso de las viviendas, entre otros aspectos”, añadió.

Por su parte, Carlos Morales Dávila, docente del área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, reforzó la idea de que esta es una oportunidad identificada, pero advirtió que se debe garantizar la seguridad de la infraestructura. “Toda actividad comercial debe contar con licencia de funcionamiento y someterse a revisiones periódicas, cada seis meses o cada año. Es necesario cumplir con los requisitos tanto técnicos como administrativos, para que el fin no sea solo recreativo, sino que también exista un orden en el tránsito”, señaló.

De extremo a extremo se puede observar maquinaria de construcción. Foto: GEC / Joel Alonso. / JOEL ALONZO

“También es clave garantizar condiciones de accesibilidad, es decir, que las personas puedan llegar a este punto de manera ordenada y segura. Del mismo modo, es importante contar con protocolos de atención ante situaciones de emergencia, ya que el acceso puede exponer a riesgos”, precisó.

“Cabe señalar que el hecho de que la municipalidad no responda podría deberse a que aún no tiene este proyecto mapeado o no está enterada del tema. Por ello, es posible que no estén brindando información al respecto. Sin embargo, deben realizar procesos de fiscalización, ya que es muy probable que este tipo de iniciativas comiencen a replicarse”, concluyó.