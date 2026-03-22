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Un usuario en Twitter generó gran revuelo en redes sociales al denunciar que, ante el presunto abandono por parte de las autoridades municipales, los vecinos de la zona S de Huaycán, en Ate, se habrían organizado para instalar un puente colgante improvisado que les permitiera trasladarse de un cerro a otro.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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