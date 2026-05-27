El primer metro subterráneo del Perú tendrá conexión con el Metropolitano. Así lo anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT). La conexión se realizará mediante una galería subterránea o túnel que unirá la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima con la Estación Central del Metropolitano, con el objetivo de optimizar los tiempos de viaje y marcar un precedente en la integración del sistema de transporte público.

La galería se construye desde la Estación Central (E-13) de la Línea 2, ubicada en el Cercado de Lima. Para ello, se realizó una excavación profunda que obligó al cierre vehicular de la rampa de descenso que conecta el Paseo de los Héroes Navales con la Plaza Grau y la Vía Expresa, en sentido norte-sur. El Comercio estuvo en la zona y constató que esta situación ha generado que los ciudadanos crucen la calle rodeando la Plaza Grau, guiados por conos de seguridad que los mantienen alejados de la pista.

Empezaron los trabajos de construcción del túnel que conectará la Línea 2 del Metro con el Metropolitano. La obra se ejecuta desde la Estación Central (E-13), y obligó al cierre parcial de una rampa hacia la Vía Expresa. Peatones rodean Plaza Grau guiados por conos de seguridad. pic.twitter.com/rYVjfGmQPI — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) May 24, 2026

Ante esta situación, en una entrevista con este Diario, Félix Tam, especialista de la Línea 2 de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, señaló que la Estación Central registra actualmente un avance del 74% en obras civiles y que el túnel de interconexión forma parte de dichos trabajos. “Son 174 metros de longitud, de los cuales ya se han ejecutado 140 y quedan pendientes 34. Por eso se ha solicitado el cerramiento de la zona para evitar daños, ya que la excavación es profunda”, indicó.

“Estos procesos de excavación empezaron el 20 de mayo. El túnel de interconexión entre el Metropolitano y la Línea 2 estará concluido el 10 de junio de este año. Ahora bien, me estoy refiriendo a esta galería de interconexión. Obviamente, la Línea 2 en su totalidad tiene un plazo más extenso para iniciar todas sus operaciones ”, añadió.

“ Proyectamos que toda la etapa 1B de la Línea 2 (donde se encuentra la Estación Central) culminará y entrará en operación en un plazo estimado de dos años”, dijo. Esto quiere decir que no se podrá hacer uso del túnel de interconexión hasta dentro de ese tiempo . “Respecto a la conclusión total del proyecto, el cronograma global original se encuentra desfasado. En este momento, el MTC y el concesionario están en un proceso de negociación técnica para aprobar un nuevo cronograma actualizado de ejecución de obras”, precisó.

Tam indicó que el túnel que interconectará ambos sistemas será exclusivamente peatonal. “No tiene un presupuesto específico o desagregado, sino que forma parte de las obras civiles de toda la Estación Central. Cada estación cuenta con un presupuesto promedio de 20 millones de dólares”, agregó.

La galería se construye desde la Estación Central (E-13) de la Línea 2, ubicada en el Cercado de Lima. Foto: GEC. / JULIO REAÑO

En relación con los beneficios que traerá este proyecto a los pasajeros, el vocero explicó que con la Línea 2 se podrá viajar desde Ate hasta la Estación Central en 22 minutos y, desde ahí, cruzar por la galería que conectará con el Metropolitano para movilizarse hacia Lima norte, Barranco o Chorrillos. Además, remarcó que el recorrido por la galería entre la Línea 2 y el Metropolitano tomará cinco minutos.

“Pero ojo, no habrá una uniformización del pasaje. El beneficio es el tiempo, ya que no se tendrá que salir a la superficie para usar el otro sistema, sino que la interconexión se realizará a través de la galería. Sin embargo, cada sistema tendrá pagos independientes; no se podrá conservar el pasaje para el siguiente medio de transporte, sino que se deberá abonar lo correspondiente a cada servicio”, precisó.

Asimismo, señaló que, si bien la obra de interconexión culminará pronto, recién podrá ser utilizada cuando finalice la etapa 1B de la Línea 2, lo cual —según indicó anteriormente— podría tomar hasta dos años . “ Ahí recién se utilizaría este transbordo . Hay que mencionar que el beneficio de esta línea será enorme, ya que en todo su tramo operativo, desde Ate hasta el Callao, el viaje se realizará en 35 minutos, reduciendo considerablemente el tiempo que actualmente toma movilizarse”, concluyó.

Plan de desvío

El director de Infraestructura de la ATU, Carlos Peña, informó que la construcción de la galería que conectará ambas estaciones requiere el cierre de la rampa, en sentido norte-sur, que da ingreso a la Vía Expresa. “Pedimos a los conductores que eviten el uso de este sector”, indicó.

Así iniciaron los procesos de excavación en la galería de interconexión. Foto: gob.pe.

“También pedimos que cumplan con el plan de desvíos utilizando la avenida Paseo de la República y bordeando la Plaza Grau. Así podrán ingresar a la Vía Expresa por la siguiente rampa, que se encuentra al finalizar la Plaza Grau, antes de llegar a la avenida 28 de Julio”, agregó.

Peña indicó además que en el sentido sur-norte no habrá ninguna afectación y que el Metropolitano continuará operando con normalidad. “Además, el corredor Morado podrá seguir circulando por la avenida 9 de Diciembre. Considerando los millones de beneficiados que tendrá la infraestructura que se está construyendo y por la cual se debe realizar este cierre, pedimos comprensión a los conductores”, exhortó.

Bajo análisis

Especialistas consideran que la construcción de esta galería representa una buena noticia para la integración del sistema de transporte. El gerente general de AMovernos y exsecretario técnico del Consejo de Transportes de Lima y Callao del MTC, Roberto Vélez, señaló que “se está contribuyendo a la integración modal, lo que significa que el ciudadano no va a tener que esforzarse mucho para trasladarse de un modo de transporte a otro. Y eso es justamente lo que tiene que buscar la autoridad”.

Sobre un aspecto pendiente, precisó que “no solamente se tiene que buscar la integración física, sino también una integración tarifaria, en la que con una misma tarjeta se pueda cambiar de modo de transporte. Eso tendría que verse en una siguiente etapa”.

La obra civil de la galería estaría culminada en junio, en un plazo de pocas semanas. Foto: GEC. / JULIO REAÑO

Otro de los expertos que saludó la medida fue Carlos Morales, docente del área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima. “Esta interconexión es fundamental, ya que por primera vez se integrarán dos sistemas de transporte público masivo. Ya no serán dos sistemas aislados. Esto, además, permitirá mejores oportunidades de acceso a empleo, educación, salud y otros servicios para quienes se movilizan por la ciudad”, sostuvo.

“Por otro lado, se fortalecerá el uso del sistema de transporte público, con lo cual disminuirá la dependencia del vehículo privado y del transporte informal (...). Ahora bien, hay aspectos que deben observarse. Por ejemplo, durante la etapa de la obra es crucial una buena gestión del tránsito. Se tiene que garantizar la continuidad operativa del sistema de transporte público tradicional, del Metropolitano y de las personas que se desplazan a pie. Y cuando el proyecto culmine, será muy importante la calidad de integración entre ambos sistemas; es decir, que esa transición sea segura, cómoda e intuitiva”, concluyó.