Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer metro subterráneo del Perú tendrá conexión con el Metropolitano. Así lo anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT). La conexión se realizará mediante una galería subterránea o túnel que unirá la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima con la Estación Central del Metropolitano, con el objetivo de optimizar los tiempos de viaje y marcar un precedente en la integración del sistema de transporte público.

VIDEO RECOMENDADO

Piratean agencias de viaje para vender paquetes a bajo costo. Sigue estas recomendaciones para evitar caer con estos delincuentes.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.