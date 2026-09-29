Esculturas regresan al Centro Histórico de Lima tras más de 80 años. (Foto: Municipalida de Lima)
Esculturas regresan al Centro Histórico de Lima tras más de 80 años. (Foto: Municipalida de Lima)
Por Redacción EC

Las esculturas que decoraron la fachada del antiguo Molino de Santa Clara, en Barrios Altos, vuelven progresivamente al Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Prolima, de la Municipalidad de Lima, elaboró réplicas de once de las 18 obras que formaron parte del inmueble y adquirió recientemente una de las piezas originales.

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