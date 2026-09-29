Las esculturas que decoraron la fachada del antiguo Molino de Santa Clara, en Barrios Altos, vuelven progresivamente al Centro Histórico de Lima. La Gerencia de Prolima, de la Municipalidad de Lima, elaboró réplicas de once de las 18 obras que formaron parte del inmueble y adquirió recientemente una de las piezas originales.

Las réplicas fueron elaboradas en fibra de vidrio a partir de moldes obtenidos de las esculturas originales que se encuentran conservadas en distintas instituciones. Cuatro están en la antigua Biblioteca Nacional del Perú, cuatro en el Museo de Arte Italiano, dos en el Museo Pedro de Osma y una en la Casa del Mayorazgo.

Lima recupera esculturas del antiguo Molino de Santa Clara antes de la restauración del inmueble. (Foto: Municipalida de Lima)

“Hemos colocado las réplicas en distintos espacios públicos del Centro Histórico para que la ciudadanía y los visitantes se puedan familiarizar nuevamente con estas obras, que no están en el molino desde la década del cuarenta” , explicó Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima.

Hasta el momento se han elaborado e instalado réplicas de las esculturas de Dante Alighieri, Rafael Sanzio, Galileo Galilei, Miguel Ángel Buonarroti, Vittorio Alfieri, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón, Nicolás Maquiavelo y Diógenes de Sinope. Próximamente se colocarán las correspondientes al Conde de Cavour y Víctor Manuel II.

El proyecto contempla la restauración integral del Molino de Santa Clara y la posterior colocación de las réplicas en los espacios que ocuparon las esculturas originales en la fachada del inmueble.

Según la información proporcionada por Prolima, el Molino de Santa Clara habría sido construido entre 1574 y 1635. A mediados del siglo XIX, su propietario, el empresario genovés Luigi Rainusso, encargó desde Florencia, Italia, un conjunto de 18 esculturas de mármol de Carrara para adornar la fachada.

Prolima elabora réplicas de las esculturas que adornaron el antiguo Molino de Santa Clara. (Foto: Municipalida de Lima)

El molino funcionaba con la fuerza del canal de Huatica y tuvo su mayor auge entre 1868 y 1888. Tras la muerte de Rainusso y con el paso de los años, el inmueble quedó en abandono y las esculturas fueron vendidas a distintos postores desde la década de 1940.

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Como parte del proceso de recuperación, la Municipalidad de Lima adquirió recientemente la escultura original del físico italiano Alessandro Volta. La pieza, de 700 kilos y dos metros de altura, fue trasladada al Centro Histórico y colocada en el hall de la Casa de Correos y Telégrafos, espacio que tendrá acceso público desde el 1 de octubre.

En ese lugar también serán instaladas las réplicas del Conde de Cavour y Víctor Manuel II. Mientras tanto, Prolima continúa con la búsqueda de las seis esculturas restantes que estuvieron en la fachada del antiguo Molino de Santa Clara, además de otras piezas que formaron parte del interior del inmueble.

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