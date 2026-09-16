¿Desde cuándo los eventos que se realicen en el Centro Histórico y Cercado de Lima deberán terminar a la 1:00 am como máximo? | Foto: Andina
¿Desde cuándo los eventos que se realicen en el Centro Histórico y Cercado de Lima deberán terminar a la 1:00 am como máximo? | Foto: Andina
Por José Templo

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció una nueva disposición para los espectáculos públicos deportivos y no deportivos que se desarrollen en el Cercado y el Centro Histórico de la capital. La medida establece nuevas condiciones para estas actividades y delimita las responsabilidades de organizadores y propietarios. Desde esta semana, los eventos deberán culminar como máximo a la 1:00 a.m., salvo las excepciones que pueda autorizar la comuna. En caso de no cumplir con las condiciones autorizadas, se contemplan sanciones económicas. El cambio genera interés entre quienes organizan conciertos, ferias y otras actividades. A continuación, te contamos desde cuándo se aplicará esta disposición, qué actividades están comprendidas y cuáles son las multas previstas.

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