Fiestas Patrias: Vecinos de Barrios Altos celebran 28 de julio al ritmo de jarana y deliciosa comida. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Fiestas Patrias: Vecinos de Barrios Altos celebran 28 de julio al ritmo de jarana y deliciosa comida. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

Este 28 de julio se celebra la Independencia del Perú, una fecha especial para millones de peruanos, quienes expresan su alegría y sentimiento patrio de diversas maneras. Esta vez, una quinta en Barrios Altos armó una jarana criolla para celebrar las Fiestas Patrias, acompañado de comida típica del país.

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