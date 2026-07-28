Este 28 de julio se celebra la Independencia del Perú, una fecha especial para millones de peruanos, quienes expresan su alegría y sentimiento patrio de diversas maneras. Esta vez, una quinta en Barrios Altos armó una jarana criolla para celebrar las Fiestas Patrias, acompañado de comida típica del país.

Según imágenes compartidas por Canal N, la quinta Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Barrios Altos, armó la fiesta al ritmo de música criolla desde muy temprano, dando el inicio a la jornada de Fiestas Patrias.

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Entre música criolla y una mesa repleta de comida típica peruana, las familias de la quinta en dicho distrito transformaron el espacio es una fiesta patriótica, manteniendo viva la tradición local.

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Las Fiestas Patrias se celebran en quinta de Barrios Altos al ritmo de jarana y deliciosa comida



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Con castañuelas criollas, cajón, guitarra y un cantante se armó la jarana con lo mejor de la música criolla en Barrios Altos. Los vecinos de la zona aparecieron vestidos con las camisetas de la selección peruana, mientras se veía que la quinta estaba decorada con elementos patrios.

Con ritmos pegajosos y letras que evocan la alegría de haber nacido en el Perú, la fiesta se va armando en Barrios Altos, así como en diversos distritos de Lima y de todo el país.

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Asimismo, se dio a conocer que la celebración de Fiestas Patrias en Barrios Altos también contó con una zona gastronómica. Los vecinos compartieron un combinado de chanfainita y tallarines rojos. Por si fuera poco, brindaron con Pisco Sour.

Fiestas Patrias: Vecinos de Barrios Altos celebran 28 de julio al ritmo de jarana y deliciosa comida. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Esta celebración dentro de la quinta no solo conmemora más de dos siglos de vida republicana del Perú, sino que demuestra cómo las tradiciones se mantienen vivas en los barrios más emblemáticos de la capital.