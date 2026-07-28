El balcón donde San Martín proclamó por primera vez la Independencia volvió a cobrar vida en Huaura. Foto: El Peruano
El balcón donde San Martín proclamó por primera vez la Independencia volvió a cobrar vida en Huaura. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

Huaura volvió a convertirse en escenario de uno de los episodios más trascendentales de la historia del Perú. En el histórico balcón desde donde don José de San Martín proclamó por primera vez la Independencia del Perú, se realizó una emotiva escenificación que recordó aquel momento ocurrido ocho meses antes de la proclamación oficial en Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.