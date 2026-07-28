Huaura volvió a convertirse en escenario de uno de los episodios más trascendentales de la historia del Perú. En el histórico balcón desde donde don José de San Martín proclamó por primera vez la Independencia del Perú, se realizó una emotiva escenificación que recordó aquel momento ocurrido ocho meses antes de la proclamación oficial en Lima.

La actividad reunió a autoridades, ciudadanos y visitantes en la plaza principal de Huaura, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de Lima.

¿Por qué Huaura volvió a ser escenario de la proclama de San Martín? Así fue la emotiva escenificación. Foto: Captura de video/Canal N

La escenificación formó parte de las actividades organizadas por las Fiestas Patrias 2026, en las que se conmemoran los 205 años de la proclamación de la Independencia del Perú, realizada por José de San Martín en 1821.

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Con representaciones históricas, danzas tradicionales y actos protocolares, Huaura reafirmó su importancia como uno de los escenarios fundamentales del proceso emancipador, al recordar que fue en esta ciudad donde San Martín proclamó por primera vez la independencia, meses antes de hacerlo oficialmente en Lima.

Escenifican la primera proclama de la Independencia

Durante la ceremonia, un actor caracterizado como el libertador José de San Martín apareció en el emblemático balcón de Huaura para recrear el histórico discurso con el que anunció el nacimiento de una nación libre.

Huaura revive la primera proclamación de la Independencia con una histórica escenificación y danzas peruanas. Foto: Captura de video/Canal N

Desde este lugar, considerado uno de los símbolos de la independencia peruana, se recordaron las palabras atribuidas al libertador durante aquel acontecimiento histórico: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende.”

Doodle de Google por Fiestas Patrias

Google se unió a las celebraciones por las Fiestas Patrias con un doodle especial dedicado al Día de la Independencia del Perú. La ilustración está disponible únicamente para los usuarios que acceden al buscador desde territorio peruano.

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Escenifican la proclama independentista desde un balcón de Huaura



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