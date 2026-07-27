Por Christian Gambini

La proximidad de los feriados nacionales del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias vuelve a generar interrogantes entre trabajadores y empleadores sobre el calendario laboral. En 2026, las consultas se han multiplicado en redes sociales y motores de búsqueda, donde numerosos usuarios buscan confirmar si el jueves 30 y el viernes 31 de julio también serán días de descanso. La incertidumbre se ha repetido como ocurre cada año durante estas celebraciones. Sin embargo, la legislación vigente ofrece una respuesta clara. De acuerdo con la normativa nacional, ni el 30 ni el 31 de julio han sido declarados feriados ni días no laborables de alcance nacional. En consecuencia, ambas fechas mantienen su condición de jornadas laborales ordinarias una vez concluidas las celebraciones por la Independencia del Perú. Con ello, las actividades en los sectores público y privado se reanudan con normalidad. La disposición también despeja las dudas que circularon en plataformas digitales en los días previos.