Como ya es tradición, Google se unió a las celebraciones por las Fiestas Patrias con un doodle especial dedicado al Día de la Independencia del Perú. La ilustración está disponible únicamente para los usuarios que acceden al buscador desde territorio peruano y busca rendir homenaje a una de las fechas más importantes del calendario nacional.

La animación muestra la bandera del Perú ondeando sobre un fondo celeste junto al logotipo de Google. Al hacer clic sobre el doodle, los usuarios son dirigidos a una página con información relacionada con la conmemoración del 28 de julio, día en que se recuerda la proclamación de la independencia realizada por el general José de San Martín en 1821.

En la descripción que acompaña el diseño, Google expresa: “¡Feliz Día de la Independencia, Perú!”, destacando que la bandera peruana flameando en el cielo simboliza la celebración nacional.

Así luce el logo de Google este martes 28 de julio de 2026. Foto: Google

Más de 15 años de homenajes de Google al Perú

La relación entre Google y las Fiestas Patrias peruanas se remonta a 2008, cuando la empresa presentó su primer doodle conmemorativo por el 187.º aniversario de la Independencia.

Desde entonces, la tecnológica ha publicado más de 30 doodles inspirados en la historia, la cultura y la biodiversidad del Perú, consolidando una tradición que cada año acompaña las celebraciones nacionales.

Uno de los diseños más recordados fue el de 2017, creado por el artista gráfico Elliot Tupac, quien incorporó elementos representativos como el colibrí andino, Machu Picchu y otros símbolos de la riqueza cultural peruana.

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Los símbolos del Perú que han inspirado los doodles de Google

A lo largo de los años, Google también ha dedicado ilustraciones especiales a diversos íconos del patrimonio peruano.

Entre ellos destacan la flor de la cantuta (2011), la ciudadela de Chan Chan (2012), el gallito de las rocas (2013), el ceviche (2014) y la vicuña, protagonista de los doodles publicados en 2015 y 2020.

Estas iniciativas han contribuido a difundir la diversidad cultural, histórica y natural del Perú entre millones de usuarios alrededor del mundo, fortaleciendo el reconocimiento internacional de algunos de sus principales símbolos nacionales.