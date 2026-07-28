La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto ocurrido en Japón, en la madrugada del martes 28 de julio, no genera tsunami en el litoral peruano.

Añadió que, luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, se llegó a la conclusión de que el sismo de magnitud 7.1, ocurrido a 4 km al sureste de Uki, en la nación asiática, no genera riesgo de tsunami en el litoral patrio.

No obstante, aseguró que se “mantendrá en constante vigilancia” ante dicho evento.

Información del terremoto en Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR