La Marina de Guerra descartó que el terremoto ocurrido en Japón este 28 de julio genere tsunami en el litoral peruano | Foto: Marina de Guerra
La Marina de Guerra descartó que el terremoto ocurrido en Japón este 28 de julio genere tsunami en el litoral peruano | Foto: Marina de Guerra
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto ocurrido en Japón, en la madrugada del martes 28 de julio, no genera tsunami en el litoral peruano.