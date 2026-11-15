Por Manuel Gomez

A lo largo del año, diversas zonas de la costa peruana se han visto perjudicadas por los fuertes oleajes anómalos que han generado la pérdida o provocado daños en embarcaciones cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó en su momento hasta dos o tres veces su altura habitual, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras. En ese contexto, con el objetivo de que la población tome las precauciones necesarias, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la presencia de oleajes en las próximas horas, especialmente en playas abiertas o semiabiertas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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