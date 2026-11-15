A lo largo del año, diversas zonas de la costa peruana se han visto perjudicadas por los fuertes oleajes anómalos que han generado la pérdida o provocado daños en embarcaciones cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó en su momento hasta dos o tres veces su altura habitual, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras. En ese contexto, con el objetivo de que la población tome las precauciones necesarias, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la presencia de oleajes en las próximas horas, especialmente en playas abiertas o semiabiertas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ ZONAS DE LA COSTA PERUANA PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LOS OLEAJES ANÓMALOS?

A través de su Aviso Especial de Oleaje n.° 48, la Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, alertó a la población nacional sobre el arribo de oleajes anómalos en el litoral peruano entre el domingo 15 y el miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, dejó en claro que estos fenómenos naturales tendrá una fuerte repercusión principalmente en las playas abiertas y semiabiertas que se encuentren orientadas hacia el noroeste y oeste del país.

Aviso Especial de Oleaje de la Marina de Guerra del Perú. Foto: DHN

Según la DHN, la Luna se encuentra en fase nueva y avanzará hacia el cuarto creciente, un cambio en su ciclo que podría influir en el aumento del nivel de las mareas en algunas zonas del litoral peruano. Asimismo, la Marina de Guerra indicó que otro factor es el calentamiento persistente de las aguas, que mantiene el nivel del mar por encima de sus valores habituales y podría generar un incremento en la altura de las olas que llegan a determinadas zonas del litoral.

@americanoticias #PrimeraEdición Marina de Guerra del Perú: Oleajes continuarán hasta el 6 de noviembre en el litoral. [Suscríbete y mira el noticiero completo en #tvGO] [Link en biografía ↑] ♬ sonido original - América Noticias

¿QUÉ ZONAS PODRÍAN SER AFECTADAS POR LOS OLEAJES ANÓMALOS EN LA COSTA PERUANA?

Ante la presencia de estos oleajes anómalos en la costa peruana, la Marina de Guerra recomendó a las autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a las actividades marítimas adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y posibles daños. A continuación, te presentamos, compartido por RPP, las zonas posiblemente afectadas por estos fenómenos naturales:

Litoral Norte (zona de Tumbes hasta Salaverry)

Un oleaje ligero del oeste y noroeste llegará al litoral peruano desde la mañana del domingo 15 de noviembre.

Litoral Centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona)

Al sur de Salaverry hasta Supe: Un oleaje ligero del oeste y noroeste llegará al litoral peruano desde la tarde del domingo 15 de noviembre.

Al sur de Supe hasta San Juan de Marcona: Un oleaje ligero del oeste llegará al litoral peruano desde la tarde del domingo 15 de noviembre.

Litoral Sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna)

Un oleaje ligero del oeste llegará al litoral peruano desde la mañana del lunes 16 de noviembre.