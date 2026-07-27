Horóscopo de HOY, lunes 27 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llega momento para acelerar esos cambios planeados y esperar los beneficios. Amor: aunque parezca difícil no lo será, se pondrá de acuerdo en los temas delicados.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad inesperada y los avances planeados sufrirán demoras. Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a alguien con quien tendrá una afinidad.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alcanzará todas las metas y los resultados serán positivos. Éxito resonante. Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien que anhela conocer e irá a su encuentro.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: expresará sus rasgos positivos y verá de inmediato un excelente resultado. Amor: una nube de inestabilidad se estacionará en la pareja pero la alejará dialogando.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para mantener la concentración, evitar fallas y alcanzar metas. Amor: hará bien en dejar atrás los reproches y la armonía creará una fuerte atracción.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para resolver problemas se destaca y genera beneficios. Amor: lo positivo que sucede en un encuentro determina que no será algo ocasional.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su desempeño llamará la atención de superiores y ofrecerán mejoras. Amor: su natural encanto se mostrará con todo su brillo y alguien no lo pasará por alto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un plan podría fallar pero se dará cuenta a tiempo y lo subsana. Amor: la comunicación de la pareja mejorará y permitirá que la calidez gane espacio.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una restricción económica con iniciativas audaces. Amor: gozará de una afinidad completa con cierta persona y surgirá el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su visión para los proyectos nuevos mejorará y será un éxito. Amor: hará bien en no destacar algún defecto ajeno porque eso puede volver en su contra.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero si evita apurarse, los negocios crecerán. Amor: un desencuentro en la relación se arreglará y tendrá un momento inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: trabajará a conciencia pero recibirá críticas de inexpertos; los ignorará. Amor: surgirá un encendido romance con una persona que no pudo olvidar del pasado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DINÁMICA, DE CUERPO Y MENTE. SE DESTACA CONDUCIENDO A SU ENTORNO.