Este martes 28 de julio, con motivo del 205 aniversario de la Independencia del Perú, El Comercio ofrecerá a sus lectores y usuarios una cobertura especial de todas las actividades oficiales por Fiestas Patrias 2026, con especial atención en la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el Congreso de la República.

Desde muy temprano, este 28 de julio podrás encontrar en nuestra web los detalles de las principales actividades que se realizarán por el día de la patria. A las 8 a.m. iniciará la tradicional Misa y Te Deum, en la Catedral de Lima, a la cual se espera que asistan la mandataria electa y el saliente presidente José María Balcázar, entre otras autoridades políticas y militares.

Esta primera actividad también podrás seguirla en vivo en nuestro canal de YouTube, con Milagros Leiva en el programa Siempre a las 8. Luego, la señal de streaming del diario transmitirá el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori, el cual será analizado posteriormente por diferentes analistas y especialistas en nuestros estudios.

Asimismo, periodistas de El Comercio reportarán desde los exteriores del Congreso todos los pormenores del antes, durante y después de la asunción de mando de Keiko Fujimori.

En la web del diario encontrarás el análisis más profundo del mensaje a la nación, así como la cobertura de la juramentación del Gabinete Ministerial presidido por Luis Galarreta. Además, podrás informarte minuto a minuto de todo lo que acontezca durante la jornada y seguir en tiempo real el mensaje a la nación comentado por los periodistas de esta casa editora.

Contenidos especiales

El equipo de Nuevas Narrativas de El Comercio presentará un especial interactivo para analizar el primer discurso de la mandataria electa, con la finalidad de ayudar a los lectores a entender qué dijo, qué priorizó y qué significado tiene para el país.

Además, se podrá acceder a un resumen con los principales anuncios, el análisis de nuestros editores y una línea de tiempo interactiva organizada por temas para navegar el discurso, identificar las prioridades del Gobierno y explorar las conexiones entre cada anuncio.

También estará disponible un módulo que contextualiza las principales afirmaciones con datos y fuentes oficiales, para que el usuario pueda diferenciar las promesas de los hechos comprobables.

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