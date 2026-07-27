Encuentra en El Comercio la cobertura más completa del antes, durante y después del mensaje a la nación de Keiko Fujimori | El Comercio
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Por Redacción EC

Este martes 28 de julio, con motivo del 205 aniversario de la Independencia del Perú, El Comercio ofrecerá a sus lectores y usuarios una cobertura especial de todas las actividades oficiales por Fiestas Patrias 2026, con especial atención en la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el Congreso de la República.