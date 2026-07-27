La cobertura compite con Archivos desclasificados, de La Nación (Argentina), y El dengue explota las bajas defensas de los gobiernos, de CONNECTAS (México). Los ganadores serán anunciados durante la Asamblea General de la SIP en octubre en Bogotá.

Ante una elección sin precedentes —36 partidos políticos, el regreso de la bicameralidad y miles de candidatos—, el principal desafío no era producir más información, sino convertir millones de datos dispersos en herramientas útiles para que los ciudadanos pudieran tomar decisiones informadas. Para responder a ese reto, El Comercio desarrolló una saga de especiales interactivos basada en datos públicos, automatización e inteligencia artificial con supervisión periodística.

El proyecto procesó miles de páginas de hojas de vida, declaraciones patrimoniales y planes de gobierno publicados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A partir de esa información, transformó documentos técnicos y dispersos en productos interactivos que facilitaron la comparación de propuestas y el seguimiento de candidatos, en un contexto de alta fragmentación política y sobrecarga informativa.

La saga fue desarrollada por Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Armando Scargglioni C., Angela Peña y Marcelo Hidalgo (Nuevas Narrativas), Mayté Ciriaco (Lab Universitario) y Héctor Villalobos (Política), y está conformada por tres especiales que puedes ver aquí:

Múltiples candidatos, un solo voto: ¿Sabes a quién elegir? Permitió explorar y comparar las hojas de vida de los candidatos presidenciales a partir de la información presentada ante el JNE, condensando los principales datos de cada aspirante para facilitar una decisión informada.

¿Qué propone tu candidato? Clasificó y organizó cientos de páginas de planes de gobierno con apoyo de inteligencia artificial y verificación editorial, permitiendo comparar objetivamente las propuestas —y también las omisiones— de los candidatos.

Congresistas que buscan un nuevo período Reunió y cruzó información pública y registros oficiales para mostrar los vínculos, bienes, patrimonio, contrataciones estatales y trayectoria académica de quienes postularon nuevamente al Congreso.

El prototipo de esta metodología fue desarrollado con el apoyo del fondo AI Catalyst, impulsado por WAN-IFRA y OpenAI, donde el equipo desarrolló y puso a prueba la metodología que luego dio origen a la saga electoral.

La inteligencia artificial no reemplazó el trabajo periodístico. Como parte del proceso, tres periodistas y un editor revisaron manualmente más de 500 textos generados por los flujos automatizados para detectar errores de extracción, posibles alucinaciones, sesgos y omisiones antes de su publicación.

La metodología también fue diseñada para ser reutilizada en futuras coberturas, como las elecciones legislativas y regionales previstas para octubre de 2026.

La saga superó las 400 mil visualizaciones y registró un tiempo de permanencia cuatro veces mayor al promedio del sitio. Entre sus principales hallazgos, el comparador de planes evidenció vacíos programáticos en temas como seguridad y transporte, mientras que el especial sobre reelección identificó vínculos familiares de candidatos con contrataciones estatales por cerca de S/40 millones, a partir del cruce de registros públicos.

En esta edición de los Premios SIP compitieron cientos de postulaciones distribuidas en trece categorías. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Reúne a más de 1.300 publicaciones del continente y tiene su sede en Miami, Estados Unidos.