Por Redacción EC

El Mundial trajo una buena noticia en los deportes. Y es que Depor, un producto del Grupo El Comercio (GEC) –hecho con la fusión de elementos de esa redacción y de Deporte Total– ya lidera su rubro. “Stream Depor”, conducido por Gabriel Casimiro y su equipo, es el preferido a la hora de los ‘lives’.