El Mundial trajo una buena noticia en los deportes. Y es que Depor, un producto del Grupo El Comercio (GEC) –hecho con la fusión de elementos de esa redacción y de Deporte Total– ya lidera su rubro. “Stream Depor”, conducido por Gabriel Casimiro y su equipo, es el preferido a la hora de los ‘lives’.

“Stream Depor” se mantiene como el programa deportivo más visto del país, el número 4 si contamos todas las categorías, según el ránking de junio, y alcanzó también el primer lugar del ránking general de streaming (programas en vivo), con lo que se consolida como una de las principales referencias del periodismo deportivo digital.

Pero no es solo eso. Los ránkings de junio de DataTube reflejan que la estrategia de programación digital del GEC empieza a consolidarse. La apuesta por desarrollar contenidos especializados en distintos segmentos ya muestra resultados concretos y confirma una oferta cada vez más competitiva en YouTube.

“Gestión Mundo” lidera la categoría de economía, reafirmando el posicionamiento de “Gestión” como referente en información especializada.

El crecimiento también se extiende a la información política y de actualidad. “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, y “Tenemos que hablar” (TQH), con Paola Villar, Sebastián Ortiz y Martin Hidalgo, figuran entre los programas de noticias más vistos de YouTube, lo cual fortalece la presencia del GEC en uno de los segmentos más competitivos de la plataforma.

Más que resultados aislados, el ránking de junio confirma una tendencia: deportes, economía, política y actualidad ya cuentan con productos capaces de competir por el liderazgo en sus respectivas categorías. Es el reflejo de una estrategia orientada a construir una parrilla digital sólida y complementaria, que continuará ampliándose con nuevos formatos y propuestas con miras al 2027.