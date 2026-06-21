Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En este especial interactivo analizamos las hojas de vida presentadas ante el JNE y condensamos lo esencial de los aspirantes al sillón presidencial 2026-2031 para ayudarte a decidir con información clave.
En este especial interactivo analizamos las hojas de vida presentadas ante el JNE y condensamos lo esencial de los aspirantes al sillón presidencial 2026-2031 para ayudarte a decidir con información clave.
Por Redacción EC

Ante uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del Perú —marcado por 36 partidos políticos, el retorno de la bicameralidad y miles de postulantes al Congreso— El Comercio desarrolló una serie de especiales interactivos basados en datos públicos, automatización e inteligencia artificial, siempre bajo supervisión editorial.

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.