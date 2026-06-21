Ante uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del Perú —marcado por 36 partidos políticos, el retorno de la bicameralidad y miles de postulantes al Congreso— El Comercio desarrolló una serie de especiales interactivos basados en datos públicos, automatización e inteligencia artificial, siempre bajo supervisión editorial.

La iniciativa, liderada por el área de Nuevas Narrativas, permitió procesar y analizar miles de páginas de hojas de vida, declaraciones patrimoniales y planes de gobierno publicados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), transformando información técnica y dispersa en herramientas útiles para los ciudadanos. El proyecto alcanzó más de 300 mil consultas orientadas a la transparencia y la fiscalización electoral.

Los especiales, cuyo prototipo fue planteado durante el programa LATAM Newsroom AI Catalyst de WAN-IFRA, fueron destacados por OpenAI como caso de éxito en el uso de inteligencia artificial aplicada al periodismo durante el Congreso Mundial de Medios de Comunicación realizado en Marsella, en junio. La experiencia también fue resaltada por el LatAm Journalism Review del Knight Center, que destacó que la IA no viene a reemplazar a los periodistas, sino a potenciar su trabajo cuando es utilizada con criterio y supervisión editorial.

Una guía rápida para comparar planes de gobierno 2026–2031.

Esta cobertura ha sido mencionada recientemente en el Digital News Report 2026 del Reuters Institute for the Study of Journalism como un ejemplo de innovación aplicada al periodismo en América Latina. Refleja además una visión que hoy guía el trabajo de la redacción: utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos complejos y liberar más tiempo para las tareas que siguen siendo esenciales del periodismo: verificar, contextualizar y explicar la información.

Confianza y alcance

Además de destacar sus iniciativas de innovación, el informe del Reuters Institute confirma que El Comercio mantiene una combinación poco frecuente en la industria: un nivel de confianza de 56% frente a una desconfianza de 22%, lo que equivale a un saldo neto de confianza de +34 puntos. A ello se suma su presencia entre las tres marcas informativas de mayor alcance semanal en el país y un modelo de suscripción digital consolidado, con más de 130 mil suscriptores.

Estos resultados adquieren especial relevancia considerando que el diario opera bajo un esquema de paywall, una decisión que prioriza la sostenibilidad y la relación con las audiencias por encima de la maximización del alcance. Como señala el propio estudio, sus resultados se basan en una encuesta de usuarios y no constituyen una medición directa del tráfico digital.

Liderazgo en reputación digital

A estos datos se suma la edición Primavera 2026 del ranking Scimago Media Rankings, que ubica a El Comercio como el medio peruano mejor posicionado en reputación digital y entre los líderes de América Latina. A nivel global, el ranking es encabezado por The New York Times.

La combinación de innovación editorial, credibilidad y una estrategia de suscripción sostenible explica buena parte del liderazgo que hoy mantiene El Comercio en el mercado peruano.